Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопчика біля паровоза за 29 с

Віталій Кірсанов
17 січня 2026, 04:00
25
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до наступного завдання? Уважно подивіться на два зображення хлопчика, що стоїть поруч з паровозом. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на них приховані 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі за 29 секунд? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час!

Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найдрібніших предметів. Будьте уважні, зосереджені і не пропустіть нічого з виду.

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас відмінні навички спостереження.

Ті, хто не зміг їх знайти, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
До 150 тисяч киян будуть без опалення до весни: експерт назвав, хто в зоні ризику

До 150 тисяч киян будуть без опалення до весни: експерт назвав, хто в зоні ризику

23:56Енергетика
Удар РФ "Орешником" по Україні: відомо, чи існує загроза найближчими днями

Удар РФ "Орешником" по Україні: відомо, чи існує загроза найближчими днями

22:28Україна
"Коли Путін відкриває рот — він бреше": експерт викрив міф про нерозширення НАТО

"Коли Путін відкриває рот — він бреше": експерт викрив міф про нерозширення НАТО

22:14Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Півням - неспокій, Зміям - перемога

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Півням - неспокій, Зміям - перемога

Мало хто знає: чому Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький зображені на рублях

Мало хто знає: чому Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький зображені на рублях

Гороскоп Таро на завтра, 17 січня: Водоліям - крок назад, Рибам - посилити мотивацію

Гороскоп Таро на завтра, 17 січня: Водоліям - крок назад, Рибам - посилити мотивацію

Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Гороскоп на сьогодні 17 січня: Терезам - страх, Водоліям - невдача

Гороскоп на сьогодні 17 січня: Терезам - страх, Водоліям - невдача

Останні новини

06:10

Масований обстріл Києва в найближчі дні і переговори про мир

06:00

Путініст Кіркоров витівкою зганьбив власну дочку — подробиці

05:30

Фінансовий прорив близько: трьом знакам зодіаку пощастить з грошима вже ось-ось

05:06

Гороскоп на завтра 18 січня: Скорпіонам - серйозний поворот, Близнюкам - радість

04:41

Хто найдовше правив українськими землями: історик назвав справжнього рекордсмена

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопчика біля паровоза за 29 с

03:43

Чи можна смажити їжу на вершковому маслі: неочевидне пояснення

03:22

7 речей, які найщасливіші пари роблять щоранку: більшість навіть не здогадується

03:00

Попереду доленосні зміни: яким знакам зодіаку судилося досягнути успіху

Реклама
02:31

"Фактичне обнулення": що Росія втратила через війну в УкраїніВідео

01:39

Їм завжди щастить у коханні: астрологи назвали три найщасливіші знаки зодіаку

00:57

Молитва про гарну погоду: як попросити Бога про потепління

16 січня, п'ятниця
23:57

Великі суми на банківських рахунках: що потрібно знати, аби не втратити гроші

23:56

До 150 тисяч киян будуть без опалення до весни: експерт назвав, хто в зоні ризику

23:24

Працівника ТЦК, який знущався над цивільним, відправили на фронт

23:01

"Привид безодні": науковцям вдалося зняти одну з найзагадковіших істот планети (фото)

22:28

Удар РФ "Орешником" по Україні: відомо, чи існує загроза найближчими днями

22:14

"Коли Путін відкриває рот — він бреше": експерт викрив міф про нерозширення НАТО

22:02

Ідеальна вечеря: абсолютно новий рецепт запеченої картопліВідео

21:58

Як кіт насправді бачить свого господаря: незвичайні особливості зору пухнастих

Реклама
21:37

Кейт Міддлтон зробила особисте зізнання про старшого сина

21:25

Водії часто помиляються: якою водою можна мити автомобіль взимку

21:12

"Довели": чому померла Дерюгіна насправді

20:46

Навіть Буданов говорив: названо місяць можливого підписання мирної угодиВідео

20:34

Чи можна ставити гарячу їжу в холодильник: несподівана відповідь спеціаліста

20:33

До 8 годин поспіль: нові графіки відключень для Дніпра та області на 17 січняФото

20:30

Росія готується до нових масових ударів — Зеленський

20:27

Війська РФ зазнали колосальних втрат у боях за Куп’янськ: The Times розкрив цифри

20:22

Хто такий "шваґро" - тонкощі родинних зв'язків українців, які знають не всі

20:14

Продовження канікул чи дистанційка: що чекає на школярів Тернопільщини

19:46

"Машини почали врізатися одна в одну": син Кадирова потрапив у ДТП - ЗМІ

19:27

Світла не буде по 15 годин: жорсткі графіки відключень на Львівщині на 17 січня

19:12

Неприємний сюрприз: українців чекає різкий ціновий стрибок на один із продуктів

19:10

Як приготувати ідеальну яєчню за 45 секунд без плити - лайфхак від шеф-кухаря

19:10

Путін бреше, в НАТО йому нічого не обіцялиПогляд

18:43

Клієнти Ощадбанку не можуть витратити "тисячу Зеленського": що кажуть у банку

18:40

"Буде дуже агресивний обстріл": РФ готує надзвичайно потужний удар по Україні

18:28

Розвідка фіксує небезпечну концентрацію військ: по якому місту готує удар РФ

18:17

Чому китайці часто використовують число 666 та що воно означає насправді

18:15

Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Реклама
18:11

СОУ рознесли склад боєприпасів та підприємство РФ: відомі подробиці операції

17:48

Гривня раптово рекордно обвалилась: новий курс валют на 19 січня

17:29

Таємний табір у Арктиці: європейські солдати готуються до війни з РФ - Politico

17:22

Не тріскається при заморозці: рецепт ідеального тіста для вареників і пельменів

17:16

Нові правила комендантської години: що тепер працюватиме цілодобово

16:52

Культовий серіал "Гра престолів" отримає продовження - подробиці

16:43

Подорожчали на рівному місці: в Україні підняли ціни на популярні продукт

16:27

Житомирщина замерзає: яку погодні сюрпризи варто очікувати вже у ці вихідні

16:25

"Ми дуже близькі до цього": Зеленський назвав умову для миттєвого завершення війни

16:13

Азійський антициклон накриє Рівненщину: коли вдарять морози до -22°С

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти