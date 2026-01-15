Рус
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці цуценяти на черевику за 51 секунду

Віталій Кірсанов
15 січня 2026, 04:00
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до наступного завдання? Уважно подивіться на два зображення цуценяти, що спить на черевику. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на них приховані 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі за 51 секунду? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час!

Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів. Будьте уважні, зосереджені і не пропустіть нічого з виду.

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас відмінні навички спостереження.

Ті, хто не зміг їх знайти, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
