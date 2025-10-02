Рус
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 59 секунд

Віталій Кірсанов
2 жовтня 2025, 05:50
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові перевірити свою спостережливість? Уважно подивіться на дві картинки дівчини, що біжить із собакою. Зовні картинки виглядають однаково, але всередині заховані три хитрих маленьких відмінності. Вам потрібно знайти їх усі за 59 секунд. Думаєте, впораєтеся? Перевірте свій окомір і дізнайтеся, наскільки ви точні!

Деякі відмінності настільки очевидні, що одразу привертають увагу, тоді як складні відмінності важко виявити, і для їхнього розв'язання потрібна чудова спостережливість.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
