Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні студента з книгою за 49 секунд

Віталій Кірсанов
1 жовтня 2025, 03:00
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Погляньте на дві картинки хлопчика, який читає книжку. На перший погляд картинки здаються однаковими, але придивіться уважніше. На них ховаються 3 крихітні відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі всього за 49 секунд? Давайте перевіримо, наскільки ви пильні!

Деякі відмінності настільки очевидні, що одразу привертають увагу, в той час як складні відмінності важко виявити, і для їхнього вирішення потрібна відмінна спостережливість.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

15:22

Чому "Жигулі" називають "копійкою": рокрито таємницю появи прізвиська ВАЗ-2101

15:15

Повністю змінить хід боїв: США натякнули на новий крок у війні Росії проти України

14:59

Стає тривожно: у Росії почали говорити про вихід з війни проти України

