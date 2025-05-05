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Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із пілотом за 19 секунд

Віталій Кірсанов
5 травня 2025, 05:50
18
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

У сьогоднішньому завданні "Знайдіть відмінності" вам потрібно знайти 3 відмінності між зображеннями пілотів за 19 секунд. Зможете? Перевірте свою увагу до деталей просто зараз!

Перед вами дві однакові картинки пілота всередині літака. Хоча на перший погляд картинки здаються ідентичними, але це не так. Між ними є три відмінності.

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Завдання для читачів: знайти три відмінності за 19 секунд.

Приготуйтеся перевірити свою увагу до деталей просто зараз!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ця головоломка ідеально підходить для перевірки ваших навичок спостереження!

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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