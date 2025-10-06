Рус
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці ведмедя з медом за 33 секунди

Віталій Кірсанов
6 жовтня 2025, 17:46
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові спробувати? Уважно подивіться на два зображення ведмедя, що несе горщик меду. На перший погляд, вони, безумовно, схожі, але на зображенні заховані 3 невеликі відмінності. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 33 секунди?

Деякі відмінності настільки очевидні, що відразу привертають увагу, в той час як складні відмінності важко виявити, і для їхнього вирішення потрібна чудова спостережливість.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Справжні перфекціоністи: 4 знаки зодіаку, у яких має бути все ідеально

10:28

Над Україною зійде "Урожайний супермісяць": коли милуватися приголомшливим явищем

10:23

Українців штрафуватимуть за літню гуму: коли "перевзуватися"

