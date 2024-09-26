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Дитина їсть руками: нутриціолог назвав топ-5 причин, чому це корисно для малечі

Даяна Швець
26 вересня 2024, 16:00
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Нутриціологиня Вікторія Стельмах зазначає, що для дитини процес їжі – це задоволення.
дети
Експертка розповіла, чому дітям варто їсти руками / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Здавалось би, їсти руками - не зовсім те, про що говорять правила етикету. Однак для малюків це може бути дуже корисно. Про причини розповіла дитяча нутриціологиня Вікторія Стельмах (Viktoriia Stelmakh) на експертній сторінці по дитячому прикорму prykorm ua.

Що таке нутриціологія?

Нутриціологія — це наука про їжу та харчування, про харчові продукти, поживні речовини та інші компоненти, що містяться в цих продуктах, про їхню дію і взаємодію, про їхнє споживання, засвоєння, використання організмом та виведення з організму, про роль харчування в підтримці здоров'я або лікування захворювань, стверджує Вікіпедія.

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Позитивні емоції

Нутриціологиня зазначає, що для дитини процес їжі – це задоволення.

"Уявіть: обличчя в сирку, пальчики в їжі, посмішка на обличчі. Вона отримує радість від процесу, що формує позитивне сприйняття прийому їжі, і з часом він стає для дитини звичним", - каже вона.

Сенсорний досвід

Під час доторків до їжі дитина вивчає її різні текстури, запахи та форми. Стельмах пояснює, що взаємодія з різноманітними продуктами розширює досвід дитини та допомагає мозку обробляти нову інформацію, що сприяє гармонійному розвитку.

Розвиток навичок самостійності

Під час прийому їжі саме без приборів, а руками, дитина вчиться координувати рухи, тримати предмети та поступово керувати своїм тілом. Це формує важливі навички, які знадобляться для подальшого самостійного харчування та розвитку дрібної моторики.

Відчуття рівності

Дитинка відчуває свою приналежність до родини, коли їсть разом із сім’єю за одним столом. Спільне харчування допомагає їй розвивати довіру до їжі та мотивує брати активну участь у процесі.

Запобігання сенсорній гіперчутливості

Якщо не дозволяти дитині торкатися та взаємодіяти з їжею, з часом, вона може стати занадто чутливою до нових текстур. Саме свобода у контакті з їжею допомагає формулювати здорове сприйняття нових відчуттів. Психологи називають дитячі пальчики віконечками до мозку, адже через дотик малеча вчиться пізнавати світ.

"Не бійтесь безладу. Дайте дітям можливість вільно взаємодіяти з їжею – це інвестиція в їхній гармонійний розвиток і здорове ставлення до їжі на все життя", - радить Вікторія Стельмах.

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