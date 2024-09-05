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Початок навчального року: експерт розказав, як повернути режим сну дитині

Даяна Швець
5 вересня 2024, 17:16
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Те, що ваша дитина їсть перед сном, може вплинути на те, чи буде вона добре, чи погано спати.
Дети, сон
Як допомогти дитині заснути швидше / Колаж Главред, фото: pexels

Відновити режим сну після розкладу літніх канікул буває для батьків доволі складним завданням. Чада звикли жити по сценарію постійного відпочинку і висипання до обіду, тому спроба зробити це одним рухом може обернутися кошмаром.

Експерт Мартін Сілі дав Mirror головні хитрощі, як повернути нечемноту до режиму сну. Однією з порад є порадувати дитину смаколиками.

Що їсти на ніч, щоб добре спати?

Саме вівсяне печиво може стати квитком до звичного режиму.

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"Те, що ваша дитина їсть перед сном, також може вплинути на те, чи буде вона добре, чи погано спати. Такі продукти, як вівсяне печиво, банани та молоко, містять амінокислоту під назвою триптофан. Це викликає у них сонливість і, отже, більше шансів заснути", - пояснює Сілі.

Експерт пояснює, що викликати сонливість можуть продукти, багаті триптофаном.

Як налагодити режим сну дитині?

Мартін Сілі також згадує класичну історію, коли перед сном у дитини з'являється безліч термінових справ, які потрібно вирішити тут і зараз.

"Це складно, але постарайтеся бути твердими і дайте їм зрозуміти, що коли вони лягають у ліжко, вони повинні залишатися в ньому. Якщо вони все-таки встануть з ліжка, не реагуйте, а просто проведіть їх назад у ліжко, нічого не кажучи. Це ще більше підтверджує правило, що коли ви лягаєте в ліжко, ви залишаєтеся в ліжку до ранку", - наголошує він.

Що таке віщий сон?

Усвідомлене сновидіння (воно ж віщий сон) - змінений стан свідомості, за якого людина усвідомлює, що бачить сон і може тією чи іншою мірою керувати його змістом. Це такий собі прикордонний стан між фазою швидкого сну та неспанням, пише "Вікіпедія".

Чому не можна користуватися телефоном перед сном?

Світло від екрана пригнічуватиме дію мелатоніну, тому Сілі радить батькам забирати у дітей електронні пристрої принаймні за дві години до сну. Починайте з 15 хвилин і поступово збільшуйте цей час, виховуючи в малечі силу волі.

"Це може бути дуже складно, особливо якщо ви регулярно даєте своїй дитині свій пристрій, щоб зайняти її. Проте синє світло, яке випромінює планшети та телефони, може змусити її подумати, що зараз день, незважаючи на те, що надворі темно", - підсумував експерт.

Також Главред радить прочитати, чому не можна фотографувати сплячих дітей. Попри необережність багатьох людей, є чимало теорій про те, чому не можна фотографувати людину, коли вона спить.

Як відомо, експерти також розповіли, де ніколи не можна ставити ліжко. Правильне розташування ліжка у спальні – це важливий фактор, який впливає на самопочуття і здоров’я кожної людини, наголошує майстер фен-шуй.

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