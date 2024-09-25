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Можуть бути небезпечними для дітей: топ-3 породи собак, які заводити ризиковано

Даяна Швець
25 вересня 2024, 18:38
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Якщо ви думаєте про собаку для родини, варто звернути увагу на спокійніші та дружні породи, які краще ладнають із дітьми.
собаки
Які породи собак є небезпечними ля дітей / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кожна собака має свої індивідуальні риси характеру, однак варто зважати, що деякі породи мають природні інстинкти, що ускладнюють їхню безпечну взаємодію з малюками. Відомий кінолог Вілл Атертон попередив свою аудиторію про певні породи собак, які можуть бути для дітей доволі небезпечними та пояснив, чому.

Кавказька вівчарка

Кавказька вівчарка
Кавказька вівчарка / фото: depositphotos

Кавказька вівчарка, наприклад, відома своєю силою і захисною поведінкою. Незважаючи на відданість родині, вона може виявитися проблематичною в домі, де є маленькі діти. Їй може бракувати терпіння, і в стресових ситуаціях вона може діяти агресивно. Небезпека полягає у великих розмірах і силі, тому її реакція може стати реальною загрозою для дітей.

Бельгійська вівчарка

Бельгійська вівчарка
Бельгійська вівчарка / фото: depositphotos

Бельгійські вівчарки – це розумні й активні собаки, які добре піддаються дресируванню. Однак їхня надмірна енергійність і недостатній контроль можуть стати небезпекою, особливо під час ігор з дітьми. Вони можуть штовхнути чи вкусити дитину навіть ненавмисно. А особливо є ризик, якщо вони не отримують достатньо уваги та тренувань. Для родин з маленькими дітьми це може бути суттєвим викликом.

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Чи можна годувати собаку один раз на день

Експерти Аризонського університету провели дослідження і з'ясували, що годування собак лише один раз на день знижує ризик виникнення дев'яти видів вікових проблем зі здоров'ям, зокрема: раку, стоматологічних проблемам, зниження когнітивних здібностей, розладів шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок і сечовидільної системи, пише Earth.com.

На думку дослідників, собакам може бути корисно харчуватися рідше через їхнє мисливське походження. Їхні предки - вовки - часто по кілька днів обходилися без їжі.

"Проте наше дослідження не встановило причинно-наслідкового зв'язку між самим режимом годування та хворобами. Також варто враховувати не лише те, як часто тварини їдять, а й у якій кількості", - сказав один з авторів дослідження Метт Кеберлейн із Вашингтонського університету.

Аргентинський дог

Аргентинський дог
Аргентинський дог / фото: depositphotos

Аргентинський дог – сильна і досить агресивна порода. Хоча кінолог визнає, що любить цих собак, він зазначає, що часто стикається з історіями про конфлікти між аргентинськими догами і дітьми. Не варто уникати й того факту, що через підвищену небезпеку ці собаки заборонені в багатьох країнах, як і пітбультер'єри. Це ще раз підкреслює потенційні ризики їхнього утримання в сім'ях із дітьми.

Якщо ви думаєте про собаку для родини, варто звернути увагу на спокійніші та дружні породи, які краще ладнають із дітьми, підсумовує кінолог.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Як прибрати шерсть домашніх тварин - инфографика / Главред

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Кінолог також дав несподіване пояснення, чому собака облизує обличчя людини. Власники часто сприймають це як демонстрацію того, що їхні улюбленці щасливі, але насправді все зовсім навпаки.

Главред також з'ясував, скільки разів на день потрібно годувати собаку.

Також Главред уточнив, скільки разів на день потрібно годувати кота. Харчування кота, включаючи частоту годувань, є ключовим фактором для підтримання його здоров'я.

Експерти пояснили, чому коти так люблять стрибати. Річ у тім, що, коли котик хворий або травмований, він прагне піднятися вище, щоб не бути доступним для потенційних загроз.

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