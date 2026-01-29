Посилки приходили самі по собі: жінка розкрила страшну причину

Зайшовши в особистий кабінет на торговій платформі, Нікола зазнала шоку: десятки покупок були оформлені вночі.

https://glavred.net/life/posylki-prihodili-sami-soboy-zhenshchina-raskryla-pugayushchuyu-prichinu-10736477.html Посилання скопійоване

Жінка випадково дізналася про свої покупки / Колаж Главред

Ви дізнаєтеся:

Жінка дізналася, що в буквальному сенсі "живе подвійним життям"

Чоловік Ніколи згадав, що неодноразово бачив її вночі з телефоном у руках

Історія мешканки Великої Британії Ніколи Едвардс почалася як побутова загадка, а закінчилася несподіваним медичним відкриттям.

56-річна мешканка Грімсбі навіть не підозрювала, що в буквальному сенсі "живе подвійним життям": вдень — звичайна мати і дружина, вночі — активна онлайн-покупець з вкрай ексцентричними смаками, пише Daily Star.

відео дня

Одного разу в її будинку почали регулярно з'являтися посилки. Всередині — випадковий набір речей: взуття невідповідного розміру, сукні, які вона б ніколи не одягла, непотрібні ласощі для собак і відверто абсурдні предмети на кшталт маски відомого політика або старих сувенірів з автографами акторів. Апофеозом стало замовлення чоловічих шкарпеток з надрукованим сімейним фото.

Зайшовши в особистий кабінет на торговій платформі, Нікола зазнала шоку: десятки покупок були оформлені в проміжку між другою і третьою годиною ночі. Сума витрат перевищила тисячу фунтів. Перша думка — шахрайство. Жінка терміново заблокувала банківську картку і змінила паролі, проте це не зупинило потік доставок.

Відповідь знайшлася несподівано. Чоловік Ніколи згадав, що неодноразово бачив її вночі з телефоном у руках — вона щось робила на екрані, але на слова не реагувала. У цей момент все склалося: замовлення оформлялися уві сні.

Пізніше лікарі пов'язали цей стан з перименопаузою — періодом гормональних змін, здатних провокувати розлади сну та імпульсивну поведінку. Для Ніколи це стало поясненням того, що раніше здавалося незрозумілим.

Усвідомивши причину, жінка ввела суворі заходи контролю: прибирала телефон на ніч, обмежила доступ до платіжних сервісів і переглянула режим сну. Ці кроки дали результат — за останні місяці вона не зробила жодної нічної покупки, а дивні посилки залишилися лише курйозним спогадом про період, коли її організм тимчасово взяв управління на себе.

Чоловік заглянув за двері, які ігнорував десятиліттями

Житель Нової Зеландії, який захоплюється дослідженнями, зважився відкрити таємничий отвір у скелі неподалік від міста Греймаут на західному узбережжі Південного острова. Протягом майже 40 років він проходив повз ці двері, не знаючи, що ховається за ними.

Коли чоловік все-таки відкрив її, з'ясувалося, що за кам'яним входом починається тунель. З огляду на те, що в цьому районі в минулому активно велися гірничі розробки, знахідка, ймовірно, виявилася частиною старої шахтної інфраструктури, що збереглася з часів видобутку корисних копалин.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що жінка подивилася, чим займається чоловік, поки її немає вдома. Історія швидко розлетілася по TikTok, зібравши мільйони переглядів і тисячі коментарів.

Раніше стало відомо, що Венесса Джонсон з Клермонта зізналася, що витратила десятки тисяч доларів на клонування свого померлого ши-тцу і зрозуміла, що це не принесло їй бажаного полегшення.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: The Daily Star The Daily Star (дослівно – "Щоденна зірка") – щоденна газета-таблоїд, що видається з понеділка по суботу у Великій Британії з 2 листопада 1978 року. 15 вересня 2002 року було запущено дочірнє видання Daily Star Sunday з окремим персоналом. 31 жовтня 2009 року Daily Star опублікувала свій 10-тисячний номер. З березня 2018 року видання очолює Джон Кларк, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред