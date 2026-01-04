Чоловік наважився відчинити двері, повз які проходив 40 років: що він там знайшов

Коротко:
- На знімку видно тунель, облицьований дерев'яними балками
- У Мережі висловили захоплення тим, як добре збереглися дерев'яні балки
Дослідник із Нової Зеландії наважився відчинити загадкові двері в скелі, які виявив недалеко від Греймаута, на західному узбережжі Південного острова. Як виявилося, це був вхід у тунель. Як пише видання Daily Express, чоловік опублікував фото цього об'єкта в соцмережі Reddit.
"40 років я задавався питанням, що знаходиться за цими дверима. Нарешті зупинився, щоб дослідити", - йдеться у підписі до опублікованих знімків.
На одному фото зображено вже прочинені двері, які мають бетонну раму, а поруч із ними - два невеликі прямокутні вікна, вкриті рослинністю.
На іншому знімку видно тунель, облицьований дерев'яними балками та опорами на стелі та стінах. Підлога вкрита сірим пилом, уздовж стелі проходить велика іржава труба, а навколо розкидані уламки занедбаного обладнання.
На останньому знімку - кінець тунелю, замурований цеглою. Тут уже прості білі вигнуті стіни, позеленілі від цвілі. На земляній підлозі видно лише залишки дерев'яної підлоги.
Відомо, що в цьому районі острова раніше проводили гірничодобувні роботи. Ймовірно, саме їхні залишки виявив дослідник.
Користувачі Reddit припустили, що тут могли бути склади динаміту, яким підривали гірську породу, або ж бункери для зберігання відпрацьованого металу.
У Мережі висловили захоплення тим, як добре збереглися дерев'яні балки в цьому тунелі.
"Арки прекрасні, цікаво, що це за порода дерева; я б припустив, що це тис або щось подібне. Тис стійкий до гниття, тому з нього навіть будували кораблі, а в М'янмі є міст, якому вже понад 150 років і він має вигляд, як новенький", - написав один із користувачів.
Ще один пожартував, що якби в це місце провести Інтернет, тут можна було б і оселитися.
