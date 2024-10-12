Від орхідей до грошового дерева: які рослини приносять щастя та удачу в дім

Деякі рослини можуть допомогти залучити удачу в дім.

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ТОП-5 рослин, які принесуть удачу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Є кімнатні рослини та квіти, що асоціюються з добробутом і щастям. І щоб перевірити це, не обов’язково бути досвідченим садівником. Однак пам'ятайте, що рослини потребують належного догляду — хворі або засохлі рослини можуть створити негативну атмосферу, пише southernliving.

Грошове дерево

Ця рослина вважається символом удачі, багатства та фінансового успіху, особливо в азіатських культурах. Вона також приносить в оселю позитивну енергію, відому як "ци" у фен-шуй. Грошове дерево найкраще росте при яскравому непрямому світлі та високій вологості. Його слід садити у добре дренований ґрунт і поливати, коли верхній шар ґрунту висихає на 5 см. Частий полив не потрібен.

Орхідея

Ця квітка вимагає більше догляду, ніж інші кімнатні рослини, але, як кажуть, дарує удачу за старанність. Різні види орхідей потребують різного догляду: деяким подобається розсіяне світло, іншим — більше сонця. Важливо використовувати спеціальний ґрунт для орхідей, який забезпечує належну вентиляцію та дренаж. Сфагнум і кора допоможуть створити ідеальні умови.

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Що відомо про орхідеї? Орхідні — родина однодольних багаторічних наземних чи епіфітних (у тропіках) трав'янистих рослин. Деякі з них, а саме види з підродини ванільних є деревними ліанами, які можуть сягати 20 м завдовжки й більше. Один же з найменших видів — Bulbophyllum minutissimum — сягає 3—4 мм. Орхідні поширені в більшості країн світу, але особливо їх багато в тропіках, пише Вікіпедія.

Евкаліпт

Листя евкаліпта, що нагадує срібні монети, символізує майбутнє багатство. Також його використовують для покращення здоров'я, розміщуючи у ванній кімнаті. Для вирощування евкаліпту потрібно забезпечити шість годин прямого сонячного світла на день. Поливати слід після висихання верхнього шару ґрунту на 5 см і час від часу підрізати для збереження компактності.

Цитрусові дерева

Цитрусові дерева можна вирощувати вдома, і це може бути навіть зручніше, ніж на відкритому повітрі. Вони символізують родючість: чим більше плодів приносить дерево, тим більше удачі воно привносить у дім. Для гарного росту потрібно забезпечити дереву не менше шести годин сонячного світла на день і темряву вночі. Поливати слід, коли верхній шар ґрунту висихає на 2-5 см.

Священний базилік

Священний базилік відомий своїми цілющими властивостями та здатністю очищати простір від негативної енергії. Його також можна використовувати для приготування їжі. Рослина не потребує особливого ґрунту, але їй необхідно багато сонячного світла. Вона може рости і в тіні, але за недостатнього освітлення почне чахнути.

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Нагадаємо, що розкрито секрет досвідчених флористів, навіщо ставити гортензію в холодильник. Навіть дуже пересохлу рослину є шанс повернути до життя всього за кілька годин.

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