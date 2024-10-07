Орхідея воскресне і забуяє цвітом: садівники озвучили рецепт унікального добрива

Бананова вода – популярне органічне добриво, оскільки вона багата на корисні речовини.

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Чим найкраще поливати орхідею / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Загалом, орхідеї можуть здатися трохи складними у догляді, але вони є одними з найулюбленіших кімнатних рослин. Однак фаленопсиси, відомі як "орхідеї-метелики", вважаються найбільш легкими для вирощування і зустрічаються у різних кольорах та розмірах. Вони цвітуть кілька тижнів, не потребують високих температур і великої кількості світла, пояснюють експерти Express.

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Як підживити орхідею бананом в домашніх умовах?

Приємний бонус – це те, що після того, як орхідея відцвіте, її можна знову стимулювати до цвітіння. Досвідчені садівники радять для цього використовувати простий інгредієнт з кухні – бананову шкірку.

Експерти пояснюють, що орхідеї-метелики зазвичай цвітуть навесні, але є можливість стимулювати їх до цвітіння в інший час.

Де можна використати шкірку банана?

Бананова вода – популярне органічне добриво, оскільки вона багата на корисні речовини, які легко засвоюються орхідеями, що зазвичай отримують поживні елементи з повітря або води.

Але головною проблемою може стати неприємний запах, який виникає через розвиток шкідливих мікроорганізмів. Щоб цього уникнути, після приготування "бананового чаю" воду варто прокип'ятити.

Рецепт бананової води для орхідей

Що потрібно для приготування бананової води:

Потрібно додати нарізану шкірку до ємності з водою Згодом дати настоятися 7-10 днів. Після цього воду варто прокип'ятити протягом п'яти хвилин, щоб усунути запах і знищити шкідливі мікроорганізми. Далі її треба охолодити і змішати із звичайною водою у пропорції один до п’яти.

Ось деякі відгуки про цей чудодійний лайфхак:

"Я використовую бананову воду для своєї орхідеї, і тепер у неї три гілки з бутонами".

"Я відновила орхідею моєї сестри, яка вже в’янула, за допомогою бананової води – це допомогло їй знову зацвісти, орхідея почала цвісти довше".

"Замочіть бананові шкірки у воді для підживлення орхідей, бо вона містить калій, який потрібен для їхнього росту"

Які рослини не можна вирощувати спільно / Инфографика: Главред

Догляд за рослинами - що відомо

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Є одна головна і неочевидна причина, чому орхідея може не цвісти. Більшість людей купують орхідеї вже квітучими, а це означає, що важко зрозуміти, що робити з рослиною після того, як вона відцвіте.

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