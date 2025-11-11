Чоловік знайшов дивну скриню в саду: знахідка збентежила навіть копів

Користувачі розділилися у своїй версії про те, що саме знайшов чоловік.

Чоловік знайшов дивну скриню в саду / колаж: Главред, фото: Reddit

Коротко:

Британець припускає, що знайшов труну або саркофаг

До місця знахідки приїхали двоє правоохоронців

Житель Британії, коли копав і працював у своєму саду, натрапив на забуту і стару металеву коробку. Чоловік розповідає, що одразу подумав, що це може бути саркофаг або могила людини. Фото з місця робіт він виклав у дописі в Reddit.

Британець припускає, що це могла бути саме труна чи саркофаг. На те він має дві причини так думати.

"За картами приблизно 1850 року на цьому місці була каплиця. Я звернувся до археологічної групи, пов'язаної з радою, але поки що не отримав відповіді", - розповів британець.

Попри звернення до поліції, правоохоронці, за його словами, не виявили інтересу розслідувати знахідку, якщо не будуть знайдені кістки. У пошуках відповідей чоловік додав, що повідомив копам, але на його подив приїхало лише двоє правоохоронців.

Вони не знали, що з цим робити, і були задоволені, коли не знайшли кісток. За словами британця, під час подальшого пошуку під землею, він виявив кілька знахідок.

"Конструкція сягає приблизно 3-4 фути (1-1,2 метра) вглиб. Примітно, що на півтора фута (45 см) донизу стіни значно товщі. Дно міцне і з'єднане зі стінами, тому фактично вміст повністю замкнений всередині. Будь-які ідеї у вас є, що ж це може бути?" - підсумував чоловік.

Фото: Reddit

Користувачі розділилися у своїй версії про те, що це може бути. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"А куди повернуто об'єкт? Це хороший спосіб визначити, чи це могила. До речі, колись я знайшов людський череп, копаючи землю. Випадково зробив отвір у черепі, просунув руку в зуби й очниці";

"Традиційно церкви ховали людей обличчям на схід, у напрямку до Єрусалима. Тому це може бути саркофаг".

"Відкрийте його. Або ви знайдете кістки, з яких можна скласти скелет, або натрапите на щось інше. У будь-якому разі - нічого не втрачаєте".

Про джерело: Reddit Reddit - сайт, що поєднує риси соціальної мережі та форуму, на якому зареєстровані користувачі можуть розміщувати посилання на будь-яку вподобану інформацію в інтернеті та обговорювати її. Як і багато інших подібних сайтів, Reddit підтримує систему голосування за вподобані повідомлення - найпопулярніші з них з'являються на головній сторінці сайту, пише Вікіпедія.

