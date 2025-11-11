Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Чоловік знайшов дивну скриню в саду: знахідка збентежила навіть копів

Віталій Кірсанов
11 листопада 2025, 15:20
99
Користувачі розділилися у своїй версії про те, що саме знайшов чоловік.
Чоловік знайшов дивну скриню в саду
Чоловік знайшов дивну скриню в саду / колаж: Главред, фото: Reddit

Коротко:

  • Британець припускає, що знайшов труну або саркофаг
  • До місця знахідки приїхали двоє правоохоронців

Житель Британії, коли копав і працював у своєму саду, натрапив на забуту і стару металеву коробку. Чоловік розповідає, що одразу подумав, що це може бути саркофаг або могила людини. Фото з місця робіт він виклав у дописі в Reddit.

Британець припускає, що це могла бути саме труна чи саркофаг. На те він має дві причини так думати.

відео дня

"За картами приблизно 1850 року на цьому місці була каплиця. Я звернувся до археологічної групи, пов'язаної з радою, але поки що не отримав відповіді", - розповів британець.

Попри звернення до поліції, правоохоронці, за його словами, не виявили інтересу розслідувати знахідку, якщо не будуть знайдені кістки. У пошуках відповідей чоловік додав, що повідомив копам, але на його подив приїхало лише двоє правоохоронців.

Вони не знали, що з цим робити, і були задоволені, коли не знайшли кісток. За словами британця, під час подальшого пошуку під землею, він виявив кілька знахідок.

"Конструкція сягає приблизно 3-4 фути (1-1,2 метра) вглиб. Примітно, що на півтора фута (45 см) донизу стіни значно товщі. Дно міцне і з'єднане зі стінами, тому фактично вміст повністю замкнений всередині. Будь-які ідеї у вас є, що ж це може бути?" - підсумував чоловік.

Чоловік знайшов дивну скриню в саду: знахідка збентежила навіть копів
Фото: Reddit

Користувачі розділилися у своїй версії про те, що це може бути. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

  • "А куди повернуто об'єкт? Це хороший спосіб визначити, чи це могила. До речі, колись я знайшов людський череп, копаючи землю. Випадково зробив отвір у черепі, просунув руку в зуби й очниці";
  • "Традиційно церкви ховали людей обличчям на схід, у напрямку до Єрусалима. Тому це може бути саркофаг".
  • "Відкрийте його. Або ви знайдете кістки, з яких можна скласти скелет, або натрапите на щось інше. У будь-якому разі - нічого не втрачаєте".

Інші цікаві новини

Чоловік і дружина вирішили зробити ремонт у своєму будинку, проте будівельники виявили знахідку, від якої нові власники будинку були шоковані.

Під час чергового буденного походу в секонд-хенд блогерка Даніель знайшла ніщо інше, як справжній дизайнерський трофей. Йдеться про джемпер від знаменитого бренду Ralph Lauren.

Власниця старовинного будинку Амелія, відома в соціальних мережах як "Амелія з привидами", була вкрай здивована, коли натрапила на загадкову знахідку під дошками підлоги свого 250-річного житла.

Читайте також:

Про джерело: Reddit

Reddit - сайт, що поєднує риси соціальної мережі та форуму, на якому зареєстровані користувачі можуть розміщувати посилання на будь-яку вподобану інформацію в інтернеті та обговорювати її. Як і багато інших подібних сайтів, Reddit підтримує систему голосування за вподобані повідомлення - найпопулярніші з них з'являються на головній сторінці сайту, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Британия новини Великобританії Reddit цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін не вклався у свій графік: у Foreign Affairs пояснили, чому зима стане вирішальною для фронту

Путін не вклався у свій графік: у Foreign Affairs пояснили, чому зима стане вирішальною для фронту

15:24Війна
Трамп хоче "протягнути" компроміс щодо територій України в ООН - що зміниться

Трамп хоче "протягнути" компроміс щодо територій України в ООН - що зміниться

14:59Світ
РФ планує масштабну операцію: експерт попередив про небезпечний маневр ворога

РФ планує масштабну операцію: експерт попередив про небезпечний маневр ворога

14:54Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

Москва поставила дедлайн для закінчення війни, але є нюанс - ексспівробітник СБУ

Москва поставила дедлайн для закінчення війни, але є нюанс - ексспівробітник СБУ

Останні новини

16:11

Три знаки зодіаку вирвуться з темряви у світле майбутнє: їм уготовано душевне піднесення

16:03

ЗСУ уразили один з найбільших НПЗ Росії, який постачає пальне окупантам

15:54

Правило "20-80": експерти назвали найкращий спосіб для заряджання телефону

15:53

Безалкогольне пиво: метод виробництва, який ламає всі стереотипиВідео

15:30

Як носити шапку з пальто цього сезону: поради, ідеї, образи

Путін боїться, у Кремлі точиться боротьба, Україна здатна поставити на коліна нафтянку РФ – СтупакПутін боїться, у Кремлі точиться боротьба, Україна здатна поставити на коліна нафтянку РФ – Ступак
15:24

Путін не вклався у свій графік: у Foreign Affairs пояснили, чому зима стане вирішальною для фронту

15:22

Сотні справ проти попів УПЦ (МП): СБУ позбавила росіян ключових агентів - експерт

15:22

Анатолій Анатоліч відповів на чутки про сварку з кумом Віталієм Козловським

15:20

Чоловік знайшов дивну скриню в саду: знахідка збентежила навіть копів

Реклама
15:06

Салат, який просто затьмарить Шубу й Олів'є на столі: рецепт на Новий рік 2026

15:02

Мікрохвильовку зробили з однією таємною опцією: як відкрити приховану функціюВідео

14:59

Трамп хоче "протягнути" компроміс щодо територій України в ООН - що зміниться

14:54

РФ планує масштабну операцію: експерт попередив про небезпечний маневр ворога

14:33

"Серце України під великою загрозою": готується нова масована атака на 3 міста

14:29

Скільки українців втекли з армії: розкрито вражаючу статистику по СЗЧ

14:29

Чи зможе Україна поховати нафтову галузь РФ - експерт відповів

14:24

Зима здивує українців: синоптики розповіли, якою буде погода

14:23

Влад Яма взявся за старе у США - що він робить

14:17

Яна Глущенко публічно заявила про розлучення: "Настав час відпустити"

14:15

На смак як мамин, але готується швидше: рецепт холодця за дві години

Реклама
14:12

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"Відео

13:54

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опаленняВідео

13:43

Графіків недостатньо: у трьох областях вводять аварійні відключення світла

13:42

Україна купуватиме більше електроенергії в Європі: як зміняться графіки відключень

13:28

Сили оборони під загрозою оточення, сотні росіян вже у Покровську - ДШВ

13:25

"Були важко поранені": Джолі не стримала емоцій після побаченого в Херсоні

13:08

Окупанти кидають автомати і поранених: морпіхи повідомили про провал РФ на фронті

12:41

Репер P. Diddy отримав престижну посаду у в'язниці: чим він займається за ґратами

12:19

"Нервів уже не вистачає": Мозгова потрапила у важку ситуаціюВідео

12:12

Майже всюди дощитиме: в яких регіонах та коли очікувати суху та теплу погоду

12:05

Оптична ілюзія обдурила мільйони людей: якого кольору кулі насправді

12:03

Наслідки атак РФ: стало відомо, які області знеструмлені після ударів

12:00

Адвокат Ігоря Коломойського: Вже понад пів року суд не починає розгляд справи

11:57

Війну в Україні можна закінчити одним дзвінком Путіну: експерт вказав на нюанс

11:54

Вдарила з новою силою: Україну накрила 6-бальна магнітна буря

11:48

Астрологи назвали найкращих мам серед знаків зодіаку

11:39

Покровськ на межі через критичний дефіцит військових - FT

11:29

ЗСУ вразили Саратовський НПЗ і термінал у Криму: Генштаб підтвердив удари

11:25

"Така вже тенденція": що відомо про повернення Потапа в Україну

11:23

Тіна Кароль знялася у різдвяній комедії "Вартові Різдва" та записала саундтрек до фільму: уже з 13 листопада в кіно

Реклама
11:16

"Винною є я": відома реперка Alyona Alyona влаштувала ДТПВідео

10:56

Медики б'ють на сполох: в Україні фіксується забута хвороба часів Першої світової

10:51

Росіяни атакували шість населених пунктів Харківщини: є руйнування, постраждали людиФото

10:50

ФСБ РФ звинуватила Україну у спробі вкрасти МіГ-31 для провокацій проти НАТО

10:45

Китайський гороскоп на завтра 12 листопада: Щурам - сварки, Собакам - проблеми

10:35

Чому 12 листопада не можна починати нові справи: яке церковне свято

10:34

Кухня перетвориться на темну печеру: у які кольори не варто фарбувати стіни

10:19

"Роблять операцію": MamaRika зробила тривожну заявуВідео

10:07

Наталку Денисенко спіймали з можливим коханцем - як вони поводилися

09:57

Яким буде тариф на газ з 1 грудня: українцям назвали ціну за кубометр

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія Ротару
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти