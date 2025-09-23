Рус
Чоловік купив у секонд-хенді куртку і перевірив кишені: знахідка здивувала

Віталій Кірсанов
23 вересня 2025, 13:39
Чоловік розповідає, що коли він повернувся додому, то відчув щось у кишенях.
Чоловік купив у секонд-хенді куртку і перевірив кишені
Чоловік купив у секонд-хенді куртку і перевірив кишені / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Мисливець за вигідними покупками не натрапив на скарби
  • У коментарях користувачі були не дуже вражені побаченим

Житель Великої Британії на ім'я Кріс, який підробляє перепродажем на eBay і Vinted, був шокований знахідками в кишені купленої картки в секонд-хенді. Думку чоловіка також підтримали користувачі Мережі. Знахідки в недорогій куртці чоловік показав у TikTok.

Британець розповідає, що коли він повернувся додому, то відчув щось у кишенях. Очікуючи чогось незвичайного, він сказав підписникам: "Що ж ми знайдемо сьогодні? Давайте подивимося".

На відео Кріс спочатку перевіряє першу кишеню і каже: "Відмінно, брудна серветка. Клас". За мить він вирішує обстежити іншу кишеню.

"Ще одна брудна серветка, о, дивіться, і цукерка", - пожартував він.

На жаль, цього разу мисливець за вигідними покупками не натрапив на скарби. Хоча раніше він часто знаходив приховані "перлини" в кишенях, але цього разу йому не пощастило.

У коментарях користувачі були не дуже вражені побаченим. Найбільше підтримки отримали такі репліки: "Я завжди знаходжу брудні серветки", "Дивно, що працівники не перевіряють кишені перед продажем".

Чоловік і дружина вирішили зробити ремонт у своєму будинку, проте будівельники виявили знахідку, від якої нові власники будинку були шоковані.

Під час чергового буденного походу в секонд-хенд блогерка Даніель знайшла ніщо інше, як справжній дизайнерський трофей. Йдеться про джемпер від знаменитого бренду Ralph Lauren.

Власниця старовинного будинку Амелія, відома в соціальних мережах як "Амелія з привидами", була вкрай здивована, коли натрапила на загадкову знахідку під дошками підлоги свого 250-річного житла.

