Чоловік купив у секонд-хенді куртку і перевірив кишені: знахідка здивувала

Житель Великої Британії на ім'я Кріс, який підробляє перепродажем на eBay і Vinted, був шокований знахідками в кишені купленої картки в секонд-хенді. Думку чоловіка також підтримали користувачі Мережі. Знахідки в недорогій куртці чоловік показав у TikTok.
Британець розповідає, що коли він повернувся додому, то відчув щось у кишенях. Очікуючи чогось незвичайного, він сказав підписникам: "Що ж ми знайдемо сьогодні? Давайте подивимося".
На відео Кріс спочатку перевіряє першу кишеню і каже: "Відмінно, брудна серветка. Клас". За мить він вирішує обстежити іншу кишеню.
"Ще одна брудна серветка, о, дивіться, і цукерка", - пожартував він.
На жаль, цього разу мисливець за вигідними покупками не натрапив на скарби. Хоча раніше він часто знаходив приховані "перлини" в кишенях, але цього разу йому не пощастило.
У коментарях користувачі були не дуже вражені побаченим. Найбільше підтримки отримали такі репліки: "Я завжди знаходжу брудні серветки", "Дивно, що працівники не перевіряють кишені перед продажем".
