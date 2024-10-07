Дивна поведінка лелек в Україні: орнітолог пояснив, чому вони збиваються у зграї

Восени, приблизно у вересні, лелеки починають свою міграцію на південь і повертаються в Україну навесні, зазвичай у квітні.

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Українці помітили дивну поведінку лелек / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото:

Жителі України, а особливо на території Волині, помітили незвичні зграї лелек, які кружляють у небі. Вони вирішили обговорити це питання у соцмережах та з'ясувати чому птахам притаманна така поведінка.

"Раніше не бачила такого кружляння лелек у Луцьку над житловим кварталом біля автозаводу. Це майже центр міста. Що це означає?", – написала місцева мешканка Леся Бондарук на власній фейсбук-сторінці.

Однак, як пояснив орнітолог Василь Ільчук, нічого незвичного в такій поведінці не має. За його словами, птахи просто готуються до зимівлі, збираються в зграю, щоб відлітати у теплі краї.

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"Для дальніх польотів лелеки використовують теплі повітряні потоки, так роблять і деякі інші птахи, наприклад, мартини... В дні, коли утворюється таке явище, вони починають міграцію. В лелек відліт триває з кінця липня до початку вересня. Спіралеподібними рухами користуються теплим висхідним повітрям, вони вертикально набирають висоту", – розповів орнітолог з Рівного.

Згодом лелеки розпластують крила і можуть довго-довго парити в небі, каже орнітолог. Як результат, вони не витрачають зусилля на помахи крил. А потім птахи знову втрачають висоту і "ловлять" місця, де є такі потоки, продовжують так само.

Лелеки з України зазвичай зимують в теплих країнах Африки. Більшість з них відправляються на південь Сахари, до таких країн, як Судан, Ефіопія, Уганда та Кенія. Там вони знаходять достатньо їжі і відповідні умови для виживання протягом зими. Деякі лелеки можуть також зимувати в південній частині Європи та на Близькому Сході, але основний маршрут міграції веде саме в Африку.

Які є вірування з лелеками? В Україні багато прикмет про погоду, пов'язаних із білим лелекою. Він приносить тепло і забирає його назад до вирію, пише Вікіпедія. Рано бузько прилетів — буде тепле літо.

Лелека починає непокоїтися — на погану погоду.

Активно тріщить увечері дзьобом — завтра буде сонячний день.

Стоїть на одній нозі — значить треба чекати похолодання.

Якщо не відлітає далеко від гнізда, а тримається поблизу, — на негоду.

Коли птах погожого дня тримається сухого місця, то й наступний буде сонячним.

Перед тим, як здійметься вітер, лелеки довго кружляють біля своїх гнізд.

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