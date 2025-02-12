Яке вино обрати: як приготувати смачний глінтвейн

Можна дивовижно урізноманітнити свій глінтвейн, приготувавши його в мультиварці.

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Глінтвейн можна урізноманітнити / Колаж Главред, фото Pixabay

Слово Глінтвейн може викликати в пам'яті образи жвавих європейських різдвяних ринків, де димлячі кухлі пряного вина зігрівають руки і бадьорять дух.

Що потрібно знати про Глінтвейн:

Але чи знаєте ви, що цей зимовий продукт має багатовікову історію і має безліч назв по всьому світу? В англомовних країнах його зазвичай називають "глінтвейном" - термін, який передає зігрівальну, пряну сутність цього улюбленого всіма напою. Мало що може зрівнятися з радістю згорнутися калачиком із теплим кухлем глінтвейну морозного вечора. Його пряний аромат, насичений смак і святкова чарівність роблять його зимовою класикою, улюбленою як у любителів вина, так і у звичайних людей.

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Незалежно від того, влаштовуєте ви святкову зустріч чи просто хочете зігрітися, глінтвейн - це найкращий сезонний напій. Главред пропонує вивчити його історію, зрозуміти, яке вино ідеально підходить для його створення, а також те, як приготувати свій найкращий глінтвейн.

До речі, можна експериментувати і з білим вином / Фото Pixabay

Витоки глінтвейну сягають Римської імперії, де вино підігрівали і настоювали на спеціях, щоб боротися із зимовим холодом, а також зміцнювати здоров'я і зберігати вино під час походів.

У міру того, як римляни "розширювалися" Європою, вони привезли із собою цей зігрівальний напій, і він розвинувся в місцевих культурах. До XIV століття європейці повністю прийняли глінтвейн, і в письмових рецептах згадувалися такі інгредієнти, як кориця, гвоздика і мед.

У Німеччині глінтвейн став центральною святковою стравою, яку подавали на різдвяних ярмарках (Weihnachtsmärkte) разом зі святковими частуваннями. Незабаром його популярність поширилася на Скандинавію (як Glögg), Францію (як vin chaud) і за її межі. Сьогодні глінтвейн є синонімом зимового настрою в усьому світі.

Що вирізняє глінтвейн, так це суміш теплого алкоголю та ароматних спецій. Під час нагрівання вино виділяє ароматичні сполуки, наповнюючи простір затишним ароматом зими. Кориця, гвоздика і зірчастий аніс створюють сенсорні відчуття, які одночасно заспокоюють і бадьорять.

Які спеції йдуть у глінтвейн / Фото Pixabay

Чому не можна кип'ятити глінтвейн? Обережне нагрівання вина зберігає його смак і вміст алкоголю. Перегрів може призвести до гіркого присмаку та випаровування алкоголю, тому підігрівайте на повільному вогні для ідеального балансу.

Небагато напоїв викликають дух свят так, як глінтвейн. Теплий, пряний аромат наповнює повітря святковим настроєм, роблячи його основним продуктом на зустрічах і ринках. Його універсальність також означає, що ви можете налаштувати рецепт відповідно до свого смаку, чи віддаєте перевагу солодшому відтінку або додатковій дозі спецій.

Крім свого смаку, глінтвейн - це чудовий спосіб повторно використовувати залишки або доступне вино.

Ключ до відмінного глінтвейну полягає у виборі правильної основи. Шукайте яскраві червоні вина з фруктовими, слаботанинними профілями, щоб краще доповнити спеції. Адже самі по собі повнотілі вина, на кшталт каберне совіньйон, дуже самодостатні і спеції можуть відволікти від отже вже пряного аромату цього вина.

Глінтвейн приємно пити з красивого та яскравого посуду / Фото Pixabay

Які сорти підходять для глінтвейну?

Мерло: м'яке та фруктове вино, досить повнотіле, має аромати малини, чорної черешні та шоколаду.

Гренаш: додає до суміші нотку спецій, бо саме по собі має аромати сушеної полуниці, смаженої сливи, шкіри та лакриці.

Зінфандель: його джемові ноти добре витримують сильні спеції.

Піно Нуар: вино з легким тілом, фруктовими нотами і не найвищою кислотністю. Спеції можуть чудово доповнити його.

Інгредієнти

1 пляшка червоного вина (мерло, гренаш або зінфандель)

1/4 склянки цукру (регулюйте за смаком або замініть медом для природної солодкості)

1 апельсин, тонко нарізаний кружечками (залиште кілька скибочок для прикраси)

1 лимон, тільки цедра (для свіжої цитрусової яскравості)

Спеції для глінтвейну

2 палички кориці

4 цілих гвоздики

3 стручки бадьяна

1 стручок ванілі, розрізаний уздовж або 1 чайна ложка чистого ванільного екстракту)

1/4 склянки бренді (за бажанням, для додаткової насиченості)

1 склянка свіжого журавлинного соку (для терпкого, святкового відтінку)

Глінтвейн у мультиварці: додайте всі інгредієнти в мультиварку і залиште на повільному вогні на 1-2 години - ідеально для вечірок.

Безалкогольний глінтвейн: замініть вино виноградним соком або яблучним сидром, щоб отримати версію, придатну для дітей, яка зберігає всі святкові аромати.

Регіональні варіації: поекспериментуйте з місцевими спеціями, такими як кардамон (шведський глег) або лавровий лист (глінтвейн по-португальськи).

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