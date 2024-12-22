Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Як вибрати віник для лазні: різновиди, як правильно запарювати віники

Віталій Кірсанов
22 грудня 2024, 10:26
24
Багато людей обожнюють ходити в лазню. Адже лазня не тільки очищає тіло людини, а й сприяє поліпшенню здоров'я, допомагає впоратися з хворобами.
веник, баня
Як вибрати віник для лазні / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube-каналу Баня у Ткача

Коротко:

  • Навіщо в лазні паритися віником
  • Основні різновиди віників
  • Як запарювати віник правильно

Віник - невід'ємний атрибут лазні. Від його якості залежить користь проведених процедур. А матеріал віника впливає на створюваний у приміщенні мікроклімат і оздоровчий ефект. Тому вибирати його потрібно ретельно, а потім не менш делікатно запарювати і доглядати за виробом. Главред розповідає, які бувають віники для лазні та що потрібно знати під час їх використання.

Автор YouTube-каналу Баня у Ткача розповів про різновиди віників для лазні та як правильно їх запарювати.

Якщо ви вирушаєте за покупкою, тоді звертайте увагу на кілька важливих моментів:

Правильне оформлення. Усередині повинні знаходитися більш товсті прути, а тонкі їх обрамляти. Листя, якщо воно свіже, має бути чистим, без пошкоджень і нальоту. Сухе листя також повинно мати рівномірне забарвлення без цвілі. Вага. Спробуйте підняти і махнути кількома віниками, обравши легший. Так у вас не втомлюватиметься рука, а банний атрибут не залишить на шкірі болісних слідів.

Навіщо в лазні паритися віником?

Цей елемент застосовують у лазні не просто так. З його допомогою виконують масаж, який сприяє видаленню шлаків, оздоровленню організму загалом.

Використання банного віника є дуже корисним для здоров'я людини. Оскільки віник:

  • Стимулює приплив крові до шкіри, глибоких шарів епідермісу і внутрішніх органів;
  • Очищає організм. Збільшується швидкість руху крові, що сприяє виведенню токсинів з організму;
  • Насичує тканини киснем. Завдяки цьому організм швидше відновлюється після фізичних навантажень;
  • Покращує обмін речовин. Виводяться шлаки, підвищується тонус усього організму, поліпшується настрій;
  • Очищає й омолоджує шкіру. У листі віника містяться різні олії, які живлять епідерміс, насичують корисними речовинами;
  • Сприяє зниженню ваги. Під час масажу віником і під дією високої температури починається активне потовиділення;
  • Дозволяє виводити мокротиння з легень. Людина менше кашляє після оздоровчих процедур;
  • Сприяє усуненню застудної симптоматики;
  • Усуває головний біль і мігрені;
  • Нормалізує артеріальний тиск;
  • Зміцнює імунітет;
  • Сприяє усуненню набряків.

Основні різновиди віників:

Березовий. Він досить легкий і гнучкий, що дає змогу проводити активний масаж у парильні. Купуючи його, дивіться, щоб гілки були "пухнасті". Використання віника з берези допоможе зняти болі в м'язах і суглобах (особливо ефективно після фізичних навантажень і занять спортом), зменшити прояви гнійних висипань і загоїти рани.

Особливо корисними процедури шмагання стануть для тих, хто палить і має хронічні захворювання дихальних шляхів. Ефірні речовини, що входять до складу листя і гілок берези, розширюють бронхи, полегшуючи процес дихання і виводячи застояне мокротиння.

Дубовий. Він гірше вбирає піт, але зате дає можливість попаритися вдосталь, оскільки забезпечує сильний жар. Серед інших переваг відзначають також благотворний вплив дубильних речовин у разі дерматологічних захворювань і надмірної пітливості. А власникам жирної шкіри такі процедури допоможуть усунути запалення, подарувати матовість і пружність.

Хвойні (ялина, кедр, ялівець, ялиця). Це натуральні, корисні, але водночас небезпечні "знаряддя". Оскільки більшість із них мають голки, то в процесі процедур вони можуть не тільки колотися, а й поранити шкіру. Найкраще не шмагати, а акуратно водити по шкірі, як мочалкою. Смоли, що виділяються в процесі, благотворно впливають на організм загалом і допомагають у разі різних запалень і висипань.

Липовий. Він не настільки популярний, як попередні, але також має цілий список корисних властивостей. Використання віника з липи допомагає позбутися головного болю, сприяє загоєнню ран, допомагає в процесі лікування захворювання нирок.

Дивіться відео про те, які бувають віники:

Як запарювати віник правильно?

Не можна, щоб віник сильно розмокав, тому не потрібно його довго замочувати. Розмоклий віник стає важким, від його ударів боляче і можна отримати опік, оскільки в такому стані він швидко нагрівається і перегрівається. Можливе тривале замочування тільки для хвойних віників, для всіх інших використовується запарювання на кілька хвилин. Не рекомендується запарювати віник, зібраний нещодавно. Від нього може виникнути запах, від якого буде не дуже комфортно паритися. Якщо виріб новий, можна його тільки занурювати у воду, щоб злегка змочити.Важливо: правильне запарювання віника забезпечить не тільки ефективний масаж, але і його довговічність.

Є два способи запарювання віника: вдома і в лазні.

Підготовка в домашніх умовах включає такі дії:

  • Занурення в прохолодну воду на 30 хвилин (раз на 5-10 хвилин віник перевертається);
  • Встановлення листям догори;
  • Перенесення в лазню в целофановому пакеті (щоб не втратити вологу).

У парильні додатково замочувати віник не потрібно. Просто потрібно покласти його і дати нагрітися.

Запарювання в лазні виконується так:

  • Віник занурюється в гарячу воду на 10-15 хвилин;
  • Потім встановлюється листям догори ще на чверть години.

Після цього його можна використовувати.

Дивіться відео про те, як правильно запарювати віники:

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

здоров'я лазня сауна плавання басейн віник
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ і війська РФ просунулися на важливому напрямку: у США розкрили деталі

ЗСУ і війська РФ просунулися на важливому напрямку: у США розкрили деталі

11:01Україна
Новорічний стіл 2025: у скільки обійдеться і за що доведеться доплатити

Новорічний стіл 2025: у скільки обійдеться і за що доведеться доплатити

10:00Аналітика
Допомога Україні: Шольц прикрикнув на Дуду на зустрічі лідерів ЄС - FT

Допомога Україні: Шольц прикрикнув на Дуду на зустрічі лідерів ЄС - FT

09:51Світ
Реклама

Популярне

Більше
В Україні влупить 14-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

В Україні влупить 14-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

Усик переміг Ф'юрі: всі деталі

Усик переміг Ф'юрі: всі деталі

Таємні переговори Києва та Москви: про що йде мова та до чого тут Азербайджан

Таємні переговори Києва та Москви: про що йде мова та до чого тут Азербайджан

Чим відрізняються 2 дівчини: лише "справжні детективи" знайдуть відповідь за 25 секунд

Чим відрізняються 2 дівчини: лише "справжні детективи" знайдуть відповідь за 25 секунд

Загроза удару "Орешником": розкрито несподіваний сценарій і ціль РФ

Загроза удару "Орешником": розкрито несподіваний сценарій і ціль РФ

Останні новини

11:21

Історія зараз не знає таких випадків: ЗСУ провели унікальну операцію - експерт

11:01

ЗСУ і війська РФ просунулися на важливому напрямку: у США розкрили деталі

10:26

Як вибрати віник для лазні: різновиди, як правильно запарювати віники

10:21

Шанс загриміти на 10 років: Усик потрапив у скандал після бою - все через одяг

10:00

Новорічний стіл 2025: у скільки обійдеться і за що доведеться доплатити

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українцівНові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців
09:51

Допомога Україні: Шольц прикрикнув на Дуду на зустрічі лідерів ЄС - FT

08:58

Десант на Дніпро і спроба атаки в бік Херсона: Братчук розкрив плани РФ

08:45

Різдвяний ребус: знайдіть схованого ельфа за 5 секунд

08:26

РФ завдала підступного удару: на Київщині загорівся дах будинку - що відомо

Реклама
07:53

Щонайменше 10 вибухів: в Орлі здійнялося полум'я до небес на цінному об'єкті

06:52

Небільшовизм Путіна: чому Україна - лише проміжний рубіж КремляПогляд

06:00

Буря "трусить" цілих 2 тижні: в Україні жорстко затягує магнітна буря

05:42

Гороскоп на завтра 23 грудня: Левам - здійснення бажань, Стрільцям - щасливий день

05:00

Яке сьогодні свято 22 грудня 2024 року: що не можна робити вагітним цього дня

04:30

Загроза удару "Орешником": розкрито несподіваний сценарій і ціль РФ

04:15

Важливе церковне свято 22 грудня: три заборони, які не можна порушувати

04:00

На українців можуть чекати нові покарання: що буде з порушниками комендантської години

03:35

Чому не можна казати "благочинний фонд": яку серйозну помилку робить багато людейВідео

02:24

"Прилетить таке, до чого не готові": чим для РФ обернеться війна з НАТО

02:00

Лікування триває: у Букінгемському палаці розкрили правду про рак Чарльза III

Реклама
01:33

Усик переміг Ф'юрі: всі деталі

01:30

Помилка, яку роблять багато: якщо її знати, мікрохвильовка прослужить ще онукам

00:22

Чи вціліли дані держреєстрів після масштабної кібератаки РФ: в Мінюсті відповіли

21 грудня, субота
23:46

Усе ще Брюс: донька Міцного горішка показала милі кадри з актором

23:04

Орбан вигадав "трюк", а Фіцо зібрався до Москви: подробиці епопеї навколо газу з РФ

22:07

"Він сам підпалив": у ТЦК видали свою версію з "викурюванням" чоловіка з машини

21:26

Польща готова збивати російські ракети: у Міноборони розкрили головну умову

21:15

"Вимагатиме все й одразу": Ейдман розкрив справжні плани Путіна щодо УкраїниВідео

20:58

Були спроби й раніше: сусідка Яніса Тімми зробила несподівану заяву

20:36

Бійці ЗСУ потрапляють в одну й ту ж саму халепу: полковник розкрив серйозну проблему

20:25

"Це абсолютно справедливо": Зеленський анонсував нові удари по РФВідео

19:56

Директор ЦРУ прибув до України: Зеленський розкрив подробиці візиту

19:34

В Україні влупить 14-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

19:15

Євген Кот відверто зізнався, звідки у нього відстрочка

18:58

"Гелікоптери вже в Україні": Польща подарувала багатоцільові Мі-8 та Bell 412-HPФото

18:45

Усику заборонили цілувати хрест між раундами: у чому причина

18:38

РФ намагається форсувати Дніпро: у ЗСУ заявили про загрозу для Херсона

18:26

"Путін – безумець": Ейдман пояснив, чому Трамп не "здасть" УкраїнуВідео

17:51

Фюзеляж та крила вже є: Антонов розповів, на скільки готовий новий літак "Мрія"

17:47

Прогноз: чому Трампу не вдасться досягнути мируПогляд

Реклама
17:00

РФ намагається проломити оборону ЗСУ: у Генштабі назвали "найгарячіші" напрямки

16:51

Бійців ППО "кидають" у піхоту: у Генштабі ЗСУ пояснили, що відбувається

16:38

Пороховий завод у Казані розривають вибухи після атаки БпЛА

16:16

Росія може наближатись до катастрофи: стало відомо, як це вплине на війнуЕксклюзив

15:52

У Melovin через алкоголь віднялася рука - співак розповів про проблеми

15:48

"Володя, до побачення": журналіст про можливий сценарій бунту в оточенні Путіна

15:45

Не такий простий тортик, як його малюють: треба знайти відмінності за хвилину

15:27

"Заморозили війну, Путіну своє, Україні – своє": Ейдман описав, як Трамп хоче завершити війнуВідео

15:13

Взяти Херсон до 20 січня: Путін міг віддати жорстокий наказ для торгів - експерт

15:01

Гороскоп на 2025 рік для Тельців: спокійне життя, любов і новий статусВідео

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти