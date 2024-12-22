Як вибрати віник для лазні: різновиди, як правильно запарювати віники

Багато людей обожнюють ходити в лазню. Адже лазня не тільки очищає тіло людини, а й сприяє поліпшенню здоров'я, допомагає впоратися з хворобами.

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Як вибрати віник для лазні / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube-каналу Баня у Ткача

Коротко:

Навіщо в лазні паритися віником

Основні різновиди віників

Як запарювати віник правильно

Віник - невід'ємний атрибут лазні. Від його якості залежить користь проведених процедур. А матеріал віника впливає на створюваний у приміщенні мікроклімат і оздоровчий ефект. Тому вибирати його потрібно ретельно, а потім не менш делікатно запарювати і доглядати за виробом. Главред розповідає, які бувають віники для лазні та що потрібно знати під час їх використання.

Автор YouTube-каналу Баня у Ткача розповів про різновиди віників для лазні та як правильно їх запарювати.

Якщо ви вирушаєте за покупкою, тоді звертайте увагу на кілька важливих моментів:

Правильне оформлення. Усередині повинні знаходитися більш товсті прути, а тонкі їх обрамляти. Листя, якщо воно свіже, має бути чистим, без пошкоджень і нальоту. Сухе листя також повинно мати рівномірне забарвлення без цвілі. Вага. Спробуйте підняти і махнути кількома віниками, обравши легший. Так у вас не втомлюватиметься рука, а банний атрибут не залишить на шкірі болісних слідів.

Навіщо в лазні паритися віником?

Цей елемент застосовують у лазні не просто так. З його допомогою виконують масаж, який сприяє видаленню шлаків, оздоровленню організму загалом.

Використання банного віника є дуже корисним для здоров'я людини. Оскільки віник:

Стимулює приплив крові до шкіри, глибоких шарів епідермісу і внутрішніх органів;

Очищає організм. Збільшується швидкість руху крові, що сприяє виведенню токсинів з організму;

Насичує тканини киснем. Завдяки цьому організм швидше відновлюється після фізичних навантажень;

Покращує обмін речовин. Виводяться шлаки, підвищується тонус усього організму, поліпшується настрій;

Очищає й омолоджує шкіру. У листі віника містяться різні олії, які живлять епідерміс, насичують корисними речовинами;

Сприяє зниженню ваги. Під час масажу віником і під дією високої температури починається активне потовиділення;

Дозволяє виводити мокротиння з легень. Людина менше кашляє після оздоровчих процедур;

Сприяє усуненню застудної симптоматики;

Усуває головний біль і мігрені;

Нормалізує артеріальний тиск;

Зміцнює імунітет;

Сприяє усуненню набряків.

Основні різновиди віників:

Березовий. Він досить легкий і гнучкий, що дає змогу проводити активний масаж у парильні. Купуючи його, дивіться, щоб гілки були "пухнасті". Використання віника з берези допоможе зняти болі в м'язах і суглобах (особливо ефективно після фізичних навантажень і занять спортом), зменшити прояви гнійних висипань і загоїти рани.

Особливо корисними процедури шмагання стануть для тих, хто палить і має хронічні захворювання дихальних шляхів. Ефірні речовини, що входять до складу листя і гілок берези, розширюють бронхи, полегшуючи процес дихання і виводячи застояне мокротиння.

Дубовий. Він гірше вбирає піт, але зате дає можливість попаритися вдосталь, оскільки забезпечує сильний жар. Серед інших переваг відзначають також благотворний вплив дубильних речовин у разі дерматологічних захворювань і надмірної пітливості. А власникам жирної шкіри такі процедури допоможуть усунути запалення, подарувати матовість і пружність.

Хвойні (ялина, кедр, ялівець, ялиця). Це натуральні, корисні, але водночас небезпечні "знаряддя". Оскільки більшість із них мають голки, то в процесі процедур вони можуть не тільки колотися, а й поранити шкіру. Найкраще не шмагати, а акуратно водити по шкірі, як мочалкою. Смоли, що виділяються в процесі, благотворно впливають на організм загалом і допомагають у разі різних запалень і висипань.

Липовий. Він не настільки популярний, як попередні, але також має цілий список корисних властивостей. Використання віника з липи допомагає позбутися головного болю, сприяє загоєнню ран, допомагає в процесі лікування захворювання нирок.

Дивіться відео про те, які бувають віники:

Як запарювати віник правильно?

Не можна, щоб віник сильно розмокав, тому не потрібно його довго замочувати. Розмоклий віник стає важким, від його ударів боляче і можна отримати опік, оскільки в такому стані він швидко нагрівається і перегрівається. Можливе тривале замочування тільки для хвойних віників, для всіх інших використовується запарювання на кілька хвилин. Не рекомендується запарювати віник, зібраний нещодавно. Від нього може виникнути запах, від якого буде не дуже комфортно паритися. Якщо виріб новий, можна його тільки занурювати у воду, щоб злегка змочити.Важливо: правильне запарювання віника забезпечить не тільки ефективний масаж, але і його довговічність.

Є два способи запарювання віника: вдома і в лазні.

Підготовка в домашніх умовах включає такі дії:

Занурення в прохолодну воду на 30 хвилин (раз на 5-10 хвилин віник перевертається);

Встановлення листям догори;

Перенесення в лазню в целофановому пакеті (щоб не втратити вологу).

У парильні додатково замочувати віник не потрібно. Просто потрібно покласти його і дати нагрітися.

Запарювання в лазні виконується так:

Віник занурюється в гарячу воду на 10-15 хвилин;

Потім встановлюється листям догори ще на чверть години.

Після цього його можна використовувати.

Дивіться відео про те, як правильно запарювати віники:

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