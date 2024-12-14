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Що взяти із собою в басейн новачкові: що купити і з чого почати

Віталій Кірсанов
14 грудня 2024, 02:30
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Спорт - основа здорового способу життя. Найуніверсальніший вид спорту - плавання. Важливо знати, що взяти з собою на найперший плавальний заплив.
плавання, басейн, Ліза Хорошко
Ліза Хорошко радить, як вибрати окуляри для плавання / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Плавай з Лізою"

Коротко:

  • З чого почати заняття з плавання
  • Підготовка необхідних речей
  • Протипоказання до відвідування басейну

Турбота про здоров'я - безцінний внесок у майбутнє. Заняття в басейні - чудовий спосіб фізичного навантаження і розрядки одночасно. Що взяти з собою в басейн новачкові - читайте у матеріалі Главреда. Блогерка-спортсменка Єлизавета Хорошко розповідає у своєму Youtube-каналі "Плавай з Лізою", що потрібно для першого візиту до басейну, як правильно вибрати окуляри для плавання, як вибрати шапочку для плавання і багато іншого.

З чого почати заняття з плавання

Для початку виберіть відповідний басейн. На що варто звернути увагу?

Довжина і глибина басейну. Для новачків і тих, хто погано плаває - це одна з основних умов. Зазвичай одна доріжка в довжину становить 25 або 50 метрів. На початкових етапах плисти більшу дистанцію може бути важко. Зверніть увагу на різнорівневу глибину.

Наявність тренера або інструктора. На перших порах новачкові може знадобитися допомога.

Наявність сушарок, фена. У деяких басейнах їх немає, а йти з мокрою головою додому може бути небезпечно для здоров'я. У такому разі треба уточнити - чи є можливість брати із собою фен.

Отже, басейн обрано, абонемент придбано. Справа залишилася за малим.

Підготовка необхідних речей

Медична довідка. У басейн завжди потрібна медична довідка: і для дитини, і для дорослого. У довідці міститься інформація про те, що ви або ваша дитина не є переносником інфекційних захворювань і допущені в басейн за станом здоров'я. Меддовідку може видати безкоштовно сімейний лікар. А у великих спортивних коплексах працює штатний лікар. Він також може оглянути плавця. Але за таку довідку на місці доведеться заплатити.

Купальник або плавки. Для тренувань у басейні жінкам краще вибирати суцільні купальники, а чоловікам зробити вибір на користь плавальних трусів. При виборі одягу для плавання потрібно зробити наголос на комфорт. У купальнику має бути зручно, рухи нічого не повинно обмежувати, відсутність громіздких декоративних елементів.

Шапочка. Можете підібрати будь-який варіант, відштовхуючись від того, який стиль плавання ви оберете. Якщо ви не плануєте пірнати "з головою" - вибирайте ганчіркову. Вона проста у використанні та легко одягається. Не боїтеся намочити волосся і плануєте повне занурення - краще вибрати гумову. Такий варіант важче надіти, і є ймовірність трохи пошкодити зачіску. До речі, у багатьох басейнах, надіта на голову шапочка є обов'язковою умовою відвідування басейну.

Окуляри. Якщо тренування виходять за рамки "плисти по-собачому", то цей аксесуар стане вам у пригоді. У будь-якому басейні високий вміст хлору і спеціальних хімікатів. Для шкіри вони нешкідливі, а для чутливої слизової очей можуть бути серйозним випробуванням. Блогерка-спортсменка Єлизавета Хорошко радить під час купівлі окулярів, щільно прикласти їх без гумки до очей. Якщо окуляри не впали, то, найімовірніше, вони не будуть протікати, вони вам підходять.

Дивіться відеопораду Єлизавети про вибір окулярів

Змінне взуття. Як правило, це гумові шльопанці.

Рушник. У деяких фітнес-клубах їх надають. Якщо такого бонусу немає, потрібно брати свій.

Душові приналежності. Мило, мочалка, шампунь. Правила будь-якого плавального басейну свідчать - "до" і "після" відвідування басейну необхідно помитися. Багато хто ігнорує пункт "до". Варто розуміти, що це насамперед гігієна і безпека.

Ласти і ручні перетинки. Аксесуар необов'язковий. Але якщо ви захочете збільшити навантаження на м'язи - це головний інструмент.

Незважаючи на виняткову користь для організму, плавання в басейні має протипоказання.

Протипоказання до відвідування басейну

  • хронічні захворювання на стадії загострення;
  • інфекційні хвороби;
  • алергія;
  • онкологічні захворювання;
  • захворювання серця;
  • шкірні хвороби, зокрема відкриті рани, порізи, грибок, лишай;
  • туберкульоз; епілепсія;
  • гельмінтоз.

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Хто така Єлизавета Хорошко

Єлизавета Хорошко - студентка Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Дипломований спеціаліст у галузі фізичного виховання та спорту. Майстер спорту з морського багатоборства. Багаторазова чемпіонка України з морського багатоборства в особистому заліку. Бронзова призерка чемпіонату світу в командному заліку. Срібна призерка міжнародного запливу через Дніпро на 10 км. Сертифікований фахівець із плавання для новонароджених. Сертифікований нутриціолог. На Youtube-канал "Плавай з Лізою" підписано 1750 осіб. На каналі понад 50-ти відеороликів.

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