Як довго можна зберігати яйця в холодильнику: експерти дали несподівану відповідь

Ви дізнаєтеся:
- Як довго зберігаються яйця в холодильнику
- У якій частині холодильника краще зберігати яйця
Експерт з безпеки харчових продуктів Закарі Картрайт розповіла все, що потрібно знати про правильне зберігання яєць. Про це повідомляє Главред із посиланням на Спет.com.
Автор Youtube-каналу "Все про пральні машини і побутову техніку" також розповіла про терміни зберігання яєць у холодильнику.
"Яйця - це джерело білка, що робить їх основним продуктом у багатьох дієтах. Вони не тільки багаті поживними речовинами, а й універсальні та прості в приготуванні. Якщо ви запасаєтеся, правильне зберігання - ключ до збереження їхньої свіжості якомога довше", - каже Картрайт.
За даними Міністерства сільського господарства США, при зберіганні в холодильнику яйця зазвичай залишаються придатними для вживання протягом трьох-п'яти тижнів.
"Вони часто залишаються безпечними для вживання в їжу протягом тижня або двох після цієї дати", - підтвердила експерт.
За її словами, щоб максимально зберегти свіжість яєць, зберігайте їх в оригінальному пакуванні та в найхолоднішій частині холодильника, а не на дверцятах, оскільки там температура коливається.
Експертка додала, що термін придатності яєць - це "рекомендація, а не суворе правило" - яйця часто залишаються придатними протягом одного-двох тижнів після дати, зазначеної на упаковці, якщо вони зберігалися в холодильнику.
Що стосується приготованих яєць, то, як правило, вони залишаються придатними для зберігання в холодильнику близько тижня.
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Цікаві факти про яйця
Найпоширенішими у вживанні є курячі яйця. Хоча будь-які пташині яйця можуть бути вжиті в їжу людиною. Існує практика вживання яєць деяких рептилій (наприклад, черепах).
Незважаючи на харчову цінність яєць, їх споживання може завдати шкоди здоров'ю у зв'язку з можливістю зараження сальмонелою або алергією на яєчні білки.
Білі яйця однаково корисні, як і коричневі. Колір шкаралупи - це всього лише генетична ознака, він ніяк не впливає на поживну цінність, смак або свіжість.
Найкраще місце для яєць - холодильник. За температури нижче 6°C бактерії сальмонели не розмножуються.
Яйця зберігаються довше, якщо покласти їх гострим кінцем донизу. Річ у тім, що на тупому кінці є повітряна бульбашка, в якій можуть бути бактерії, тож є ймовірність, що під час перевертання вони потраплять до яйця.
Яйця не можна зберігати з продуктами, що сильно пахнуть. Завдяки пористій шкаралупі вони легко вбирають сторонні аромати.
Холестерин, що міститься в яйцях, не є небезпечним. Лецитин, що міститься в рясній кількості в яєчному жовтку, допомагає підтримувати рівень холестерину в нормі, запобігаючи розвитку серцево-судинних захворювань.
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