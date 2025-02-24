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Як довго можна зберігати яйця в холодильнику: експерти дали несподівану відповідь

Віталій Кірсанов
24 лютого 2025, 14:12
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Щоб максимально зберегти свіжість яєць, їх потрібно зберігати в оригінальній упаковці та в найхолоднішій частині холодильника.
яйця
Як довго можна зберігати яйця в холодильнику / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Все про пральні машини і побутову техніку"

Ви дізнаєтеся:

  • Як довго зберігаються яйця в холодильнику
  • У якій частині холодильника краще зберігати яйця

Експерт з безпеки харчових продуктів Закарі Картрайт розповіла все, що потрібно знати про правильне зберігання яєць. Про це повідомляє Главред із посиланням на Спет.com.

Автор Youtube-каналу "Все про пральні машини і побутову техніку" також розповіла про терміни зберігання яєць у холодильнику.

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"Яйця - це джерело білка, що робить їх основним продуктом у багатьох дієтах. Вони не тільки багаті поживними речовинами, а й універсальні та прості в приготуванні. Якщо ви запасаєтеся, правильне зберігання - ключ до збереження їхньої свіжості якомога довше", - каже Картрайт.

За даними Міністерства сільського господарства США, при зберіганні в холодильнику яйця зазвичай залишаються придатними для вживання протягом трьох-п'яти тижнів.

"Вони часто залишаються безпечними для вживання в їжу протягом тижня або двох після цієї дати", - підтвердила експерт.

За її словами, щоб максимально зберегти свіжість яєць, зберігайте їх в оригінальному пакуванні та в найхолоднішій частині холодильника, а не на дверцятах, оскільки там температура коливається.

Експертка додала, що термін придатності яєць - це "рекомендація, а не суворе правило" - яйця часто залишаються придатними протягом одного-двох тижнів після дати, зазначеної на упаковці, якщо вони зберігалися в холодильнику.

Що стосується приготованих яєць, то, як правило, вони залишаються придатними для зберігання в холодильнику близько тижня.

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Цікаві факти про яйця

Найпоширенішими у вживанні є курячі яйця. Хоча будь-які пташині яйця можуть бути вжиті в їжу людиною. Існує практика вживання яєць деяких рептилій (наприклад, черепах).

Незважаючи на харчову цінність яєць, їх споживання може завдати шкоди здоров'ю у зв'язку з можливістю зараження сальмонелою або алергією на яєчні білки.

Білі яйця однаково корисні, як і коричневі. Колір шкаралупи - це всього лише генетична ознака, він ніяк не впливає на поживну цінність, смак або свіжість.

Найкраще місце для яєць - холодильник. За температури нижче 6°C бактерії сальмонели не розмножуються.

Яйця зберігаються довше, якщо покласти їх гострим кінцем донизу. Річ у тім, що на тупому кінці є повітряна бульбашка, в якій можуть бути бактерії, тож є ймовірність, що під час перевертання вони потраплять до яйця.

Яйця не можна зберігати з продуктами, що сильно пахнуть. Завдяки пористій шкаралупі вони легко вбирають сторонні аромати.

Холестерин, що міститься в яйцях, не є небезпечним. Лецитин, що міститься в рясній кількості в яєчному жовтку, допомагає підтримувати рівень холестерину в нормі, запобігаючи розвитку серцево-судинних захворювань.

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