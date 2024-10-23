Є в кожному холодильнику: чудодійний інгрідієнт, що змусить орхідею знову пустити бутони

Восени орхідеї потребують особливої уваги, оскільки зміна погоди може впливати на їхнє здоров'я.

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Орхідеї здивують своїм цвітом, якщо не забувати за цей інгрідієнт / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Правильний полив орхідей є надзвичайно важливим для їхнього здоров'я та здатності до цвітіння. Оскільки ці рослини є досить ніжними, вони потребують особливого догляду, і неправильний полив може призвести до загнивання коренів, поганого цвітіння і погіршення загального стану, пояснюють експерти express.co.uk.

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У осінній період їм може знадобитися інший режим поливу та освітлення, щоб рослини могли пристосуватися до коротших днів і прохолодніших температур. Орхідеї фаленопсиси, також відомі як "орхідеї-метелики", влітку і на початку осені вирощують нове листя, а квітконоси з’являються пізньої осені, коли стає прохолодніше. Саме зниження температури допомагає стимулювати повторне цвітіння.

Що робити, якщо орхідея довго не цвіте?

Іноді орхідеї не хочуть цвісти, але один любитель рослин знайшов перевірений спосіб вирішення цієї проблеми, і необхідний засіб, швидше за все, вже є у вас вдома.

У дописі на Facebook, присвяченому садівництву, користувач Сміт Сіко поділився секретом:

"Рис — це справжнє диво для орхідей. Якщо ваша орхідея довго не цвіла, спробуйте взяти 50 грамів рису та використати цей метод, і перші бутони незабаром з'являться!", -зазначив він.

Однак просто розсипати рис на орхідею не допоможе - вам потрібна рисова вода.

Щоб приготувати її вдома, потрібно:

Взяти 50 грамів рису Додати достатньо води, щоб покрити його Залишити настоюватися на кілька годин. Бажано залишити рис у воді на ніч, щоб він ввібрав вологу і виділив корисні речовини. Процідіть рис і злийте настій у посудину. Отримана каламутна рідина містить вітаміни та мінерали, зокрема вітаміни E, B і магній, які сприяють розвитку нових квітів і зміцненню рослини.

Що відомо про орхідеї? Орхідні — родина однодольних багаторічних наземних чи епіфітних (у тропіках) трав'янистих рослин. Деякі з них, а саме види з підродини ванільних є деревними ліанами, які можуть сягати 20 м завдовжки й більше. Один же з найменших видів — Bulbophyllum minutissimum — сягає 3—4 мм. Орхідні поширені в більшості країн світу, але особливо їх багато в тропіках, пише Вікіпедія.

Як використовувати рисову воду для орхідей?

Налийте настій у розпилювач і обприскайте орхідею. У прохолодні сезони важливо поливати рослини помірно, тому використовувати рисову воду рекомендується не частіше, ніж раз на місяць.

Часте застосування може призвести до появи бактерій, плісняви, ущільнення ґрунту або навіть появи комах.

Восени орхідеї слід обприскувати звичайною теплою водою приблизно раз на 10 днів, бажано зранку.

Садівник зазначив, що рисова вода не дає миттєвих результатів, але нові квіти можуть з’явитися швидше, ніж ви очікуєте.

"Уважно слідкуйте за своїми орхідеями, щоб помітити ознаки нового росту та бутонів. З регулярним доглядом перші квіти з’являться досить скоро", — сказав він.

Інша прихильниця орхідей поділилася своїм успіхом у коментарях до посту на Facebook. Донна Кей Молдін зазначила:

"Ми спробували цей метод кілька тижнів тому, і сьогодні побачили новий квітковий пагін на одній з наших орхідей", - зазначила вона.

Яєчна шкаралупа як добриво для кімнатних рослин - інфографіка / Главред

Як ще поливати орхідею, щоб цвіла весь рік?

Дехто також використовує інші методи, наприклад, фруктову воду. Джин Клінч написала:

"Я замочую бананові шкірки на тиждень, проціджую воду та використовую її, розбавивши, для різних рослин, зокрема для орхідей. Мої орхідеї цвітуть постійно, а рослини здорові", - йдеться в повідомленні.

Ще один користувач поділився своїм методом:

"Я використовую воду після промивання рису, збираю перші два поливи і використовую їх для підживлення орхідей".

До речі, також садівники озвучили рецепт унікального добрива, від якого орхідея воскресне і забуяє цвітом.

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