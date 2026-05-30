Україна та Канада налагодять спільне виробництво дронів для ЗСУ

Віталій Кірсанов
30 травня 2026, 07:34
Відповідну угоду уклали представники оборонних відомств обох країн.
  • У Канаді буде організовано виробництво українських розвідувальних дронів
  • Готова продукція призначена для подальшої передачі Україні

Україна та Канада розширюють співпрацю в оборонно-промисловій сфері, запускаючи спільний проєкт з виробництва українських безпілотних систем на канадській території. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Згідно з досягнутими домовленостями, в Канаді буде організовано виробництво українських розвідувальних дронів. Готова продукція призначена для подальшої передачі Силам оборони України.

Відповідну угоду уклали представники оборонних відомств двох країн. У рамках проєкту буде створено спільне підприємство Airlogix-Sentinel, яке об’єднало українську компанію Airlogix, що спеціалізується на оборонних технологіях, та канадського розробника безпілотних систем Sentinel Research and Development.

У Міністерстві оборони підкреслили, що реалізація ініціативи за підтримки урядів України та Канади дозволить прискорити забезпечення українських військових сучасними засобами розвідки та підвищити ефективність планування операцій.

Крім того, проєкт відкриває додаткові можливості й для канадської сторони. Зокрема, йдеться про нарощування виробничих потужностей у сфері критично важливих технологій та отримання доступу до перевірених рішень, затребуваних в умовах сучасної війни.

У відомстві також зазначили, що Україна та Канада мають намір і надалі розвивати спільні оборонні проєкти, що відповідають інтересам безпеки обох країн і ґрунтуються на принципах взаємовигідного партнерства.

Як Україна використовує свої безпілотники — деталі

Україна запустила нову модель ведення війни: дроново-штурмові підрозділи, які об'єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу. Про це повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні вже застосовуються дрони-перехоплювачі, здатні збивати реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це повідомив заступник глави ОП Павло Паліса. Він зазначив, що результативність таких систем залежить від низки факторів — зокрема, від типу дрона, рівня підготовки операторів та погодних умов.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що Росія здатна за добу виготовляти не більше 180 дронів, серед яких і ударні дрони "Шахед" та безпілотники-обманки.

Про відомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

