Чому 5 січня не можна виконувати домашнє прибирання: яке церковне свято

У давнину вважалося неприпустимим наводити лад у домі: жодних прибирань чи домашніх робіт не виконували.

https://glavred.net/holidays/pochemu-5-yanvarya-nelzya-vipolnyat-domashnyuyu-uborku-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10729214.html Посилання скопійоване

Яке 5 січня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 5 січня

Що можна і не можна робити 5 січня

Прикмети 5 січня

У понеділок, 5 січня, у православному календарі день пам'яті святих мучеників Теопемпта і Теони. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Святий Теопемпт був єпископом і жив під час правління імператора Діоклетіана наприкінці III-початку IV століття, в один із найважчих періодів доби для християнської Церкви. Його відкрито звинуватили у сповідуванні християнства і привели до суду.

відео дня

Імператор намагався схилити Теопемпта до зречення від Христа, погрожуючи муками та смертю. Однак святий твердо визнав свою віру і відмовився принести жертву язичницьким богам. За це його піддали жорстоким тортурам: кидали в темницю, намагалися отруїти, морили голодом. За переказами, жодні з цих тортур не зашкодили йому, що сприймалося як явне свідчення Божої сили.

Під час страждань Теопемпта одним зі свідків його подвигу був Теона - волхв і слуга імператора, який знав язичницькі чари. Вражений незламністю єпископа й очевидною дією благодаті Божої, Теона увірував у Христа.

Він відкрито визнав свою нову віру, за що негайно зазнав переслідувань. Теону, як і Теопемпту, піддали тортурам, намагаючись змусити відректися від Христа, але він залишився непохитним.

Обидва святих завершили свій земний шлях мученицькою смертю, підтвердивши вірність Христу до кінця. Їхній подвиг став прикладом духовної мужності, сили віри та перемоги християнської істини над страхом і насильством.

Прикмети 5 січня

Похмурий день або туман - до швидкої відлиги.

Сніг, що сипле - на врожайний рік, особливо для зернових.

Сильний вітер 5 січня - весна буде холодною і затяжною.

Що не можна робити 5 січня

У давнину вважалося неприпустимим наводити лад у домі: жодних прибирань чи домашніх робіт не виконували, адже всі необхідні справи мали бути завершені заздалегідь, ще напередодні. Подібно до Різдвяного святвечора, напередодні Богоявлення і Хрещення Господнього зберігали суворий піст аж до появи першої зірки на небосхилі.

Що можна робити 5 січня

Цього дня православної традиції віряни обов'язково прямують до храму на вечірнє богослужіння, під час якого відбувається освячення води. Святу воду беруть додому як особливу святиню: нею кроплять оселю, просячи Божого захисту і благословення, а також зберігають протягом усього року. Її прийнято вживати вранці натщесерце, у зовсім малій кількості, найчастіше разом із часточкою просфори.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред