Чому 30 серпня не можна купувати нові речі: яке церковне свято

За народними повір'ями 30 серпня забороняється сперечатися, ревнувати і ображатися, оскільки це може обернутися сімейними сварками.

https://glavred.net/holidays/pochemu-30-avgusta-nelzya-pokupat-novye-veshchi-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10693775.html Посилання скопійоване

30 серпня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Коротко:

Яке церковне свято 30 серпня

З якими молитвами звертаються цього дня

Що не можна робити 30 серпня

У суботу, 30 серпня, віряни вшановують святителів Олександра, Іоанна Пісника і Павла Нового. Всі вони були Константинопольськими патріархами, але в різний час, і кожен зіграв свою роль у зміцненні віри. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 30 серпня

30 серпня православні згадують святителів Олександра, Іоанна Постника і Павла Нового - патріархів Константинопольських, які боролися за чистоту віри і захищали Церкву від єресей.

відео дня

Святитель Олександр жив у IV столітті і служив вікарієм за часів першого Константинопольського патріарха Митрофана. Від його імені Павло відвідував Перший Вселенський Собор у Нікеї, на якому виступив проти аріан. Після смерті Митрофана за його заповітом Олександра зробили патріархом. Усе життя новий патріарх присвятив захисту християнства від язичників. Відомо також, що Олександр мав особливу молитовну силу - якось під час суперечки з язичницьким філософом він наказав тому замовкнути, і людина стала німою. Мова до нього повернулася лише після того, як він визнав істинного Бога.

Іоанн Постник жив у VI столітті і з юності вів аскетичний спосіб життя. За утримання його і прозвали Пісником. Іоанна знали також як дуже щедру людину, яка всіляко допомагала бідним. Навіть коли він став патріархом, то продовжував жити вкрай скромно і після себе залишив тільки дерев'яне ліжко і грубий одяг.

Святитель Павло Новий був родом із Кіпру і став на чолі Константинопольської кафедри у VIII столітті, за часів іконоборства. Він намагався відновити іконошанування, за яке тоді сильно карали, але не знайшов підтримки. Коли Павло зрозумів, що більше нічим не може допомогти Церкві, то вирішив залишити свій престол. Він пішов у монастир і помер у схимі.

З якими молитвами звертаються цього дня

У святих дня просять зміцнення віри, здоров'я дітям, допомоги в сімейних справах, бездітні люди звертаються з молитвами про народження дитини.

У народі свято прозвали Олександрів день. Сьогодні, після одноденного посту, заведено накривати багатий стіл і кликати гостей. На стіл обов'язково ставлять ячну кашу із зерна нового врожаю і коровай, окрім цього, також печуть пироги, готують овочеві, рибні або м'ясні страви.

Вважається, що той, хто скуштує кашу цього дня, весь рік не думатиме про хвороби.

Що не можна робити 30 серпня

Церква цього дня, як і завжди, засуджує злість, лайку, заздрість, осуд. Не можна бути жадібним, затівати помсту, впадати у відчай, а також не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

За народними повір'ями забороняється сперечатися, ревнувати й ображатися, оскільки це може обернутися сімейними сварками. Серед інших заборон: не варто купувати нові речі - швидко зіпсуються, а також рахувати дрібниці до полудня - це до бідності. За народними повір'ями, погані вчинки в цей день обов'язково повертаються сторицею.

Прикмети 30 серпня

Погодні прикмети дня говорять про майбутню осінь і майбутню зиму:

птахи високо ширяють і не поспішають відлітати - до теплої і сухої осені;

багато павутини - до ясної та погожої осені;

бджоли запечатують вулики - чують ранню зиму.

За ягодами на горобині також можна визначити, яким буде наступний сезон: якщо ягід багато, то чекай на холодну осінь.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред