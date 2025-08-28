Чому 29 серпня не можна вживати м'ясні продукти: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У п'ятницю, 29 серпня, віряни вшановують Усікновення глави святого пророка Іоанна Хрестителя. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 29 серпня
Згідно з Євангелієм, цар Ірод Антипа (син царя Ірода Великого) запроторив до в'язниці Іоанна Хрестителя за те, що пророк відкрито докоряв йому за незаконний шлюб з Іродіадою (дружиною брата). На бенкеті на честь дня народження Ірода, дочка Іродіади, Саломея, танцювала перед гостями. Її танець так сподобався царю, що він пообіцяв виконати будь-яке її прохання. За намовлянням матері вона попросила голову Іоанна Хрестителя. Цар вагався, але не хотів осоромитися перед гостями, тому наказав принести відрізану голову пророка з в'язниці.
Що не можна робити 29 серпня
Не можна вживати м'ясні, молочні, рибні продукти - у церковній традиції це день скорботи.
Забороняється вживати ягоди та фрукти червоного кольору - вони нагадують кров і мученицьку смерть святого.
Не слід різати що-небудь гострим ножем або іншими гострими предметами - це асоціюється з відрізанням голови.
Народні прикмети і традиції на 29 серпня
- Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- який день на Усікновення - така буде осінь;
- дощ 29 серпня - чекайте затяжні осінні дощі;
- тепла і сонячна погода - до сухої і довгої осені;
- багато горіхів вродило - буде сувора зима;
- вранці туман - чекайте на вологу, але теплу осінь;
- вранці дим від багаття по землі стелиться - до негоди;
- журавлі відлітають - буде рання і холодна осінь.
У народі 29 серпня носило назву Головосік. Бо цього дня згадують мученицьку смерть святого Іоанна Хрестителя (відрубали голову).
Іменини 29 серпня
Які завтра іменини: Іван.
Талісманом людини, народженої 29 серпня, є гематит. Один із найуживаніших мінералів у ювелірному мистецтві. З давніх часів існувало переконання, що гематит сприяє щирості та допомагає людині відкрити глибинні почуття.
