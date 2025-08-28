Чому 29 серпня не можна вживати м'ясні продукти: яке церковне свято

У народі 29 серпня носило назву Головосік. Бо цього дня згадують мученицьку смерть святого Іоанна Хрестителя.

29 серпня: яке церковне свято і що не можна робити

Яке церковне свято 29 серпня

Народні прикмети 29 серпня

Що не можна робити 29 серпня

У п'ятницю, 29 серпня, віряни вшановують Усікновення глави святого пророка Іоанна Хрестителя. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Згідно з Євангелієм, цар Ірод Антипа (син царя Ірода Великого) запроторив до в'язниці Іоанна Хрестителя за те, що пророк відкрито докоряв йому за незаконний шлюб з Іродіадою (дружиною брата). На бенкеті на честь дня народження Ірода, дочка Іродіади, Саломея, танцювала перед гостями. Її танець так сподобався царю, що він пообіцяв виконати будь-яке її прохання. За намовлянням матері вона попросила голову Іоанна Хрестителя. Цар вагався, але не хотів осоромитися перед гостями, тому наказав принести відрізану голову пророка з в'язниці.

Що не можна робити 29 серпня

Не можна вживати м'ясні, молочні, рибні продукти - у церковній традиції це день скорботи.

Забороняється вживати ягоди та фрукти червоного кольору - вони нагадують кров і мученицьку смерть святого.

Не слід різати що-небудь гострим ножем або іншими гострими предметами - це асоціюється з відрізанням голови.

Народні прикмети і традиції на 29 серпня

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

який день на Усікновення - така буде осінь;

дощ 29 серпня - чекайте затяжні осінні дощі;

тепла і сонячна погода - до сухої і довгої осені;

багато горіхів вродило - буде сувора зима;

вранці туман - чекайте на вологу, але теплу осінь;

вранці дим від багаття по землі стелиться - до негоди;

журавлі відлітають - буде рання і холодна осінь.

У народі 29 серпня носило назву Головосік. Бо цього дня згадують мученицьку смерть святого Іоанна Хрестителя (відрубали голову).

Іменини 29 серпня

Які завтра іменини: Іван.

Талісманом людини, народженої 29 серпня, є гематит. Один із найуживаніших мінералів у ювелірному мистецтві. З давніх часів існувало переконання, що гематит сприяє щирості та допомагає людині відкрити глибинні почуття.

