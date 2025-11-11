Чому 12 листопада не можна починати нові справи: яке церковне свято

12 листопада забороняється починати нові справи - нова справа "не піде", застрягне або розвалиться.

https://glavred.net/holidays/pochemu-12-noyabrya-nelzya-nachinat-novye-dela-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10714298.html Посилання скопійоване

Яке 12 листопада свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 12 листопада

Що не можна робити 12 листопада

Народні прикмети і традиції

У середу, 12 листопада, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 12 листопада

Іван Кунцевич (мирське ім'я Йосафата) народився близько 1580 року у Володимирі-Волинському в благочестивій православній родині. З юних років вирізнявся глибокою вірою, любов'ю до молитви і прагненням чернечого життя.

відео дня

1604 року вступив до василіанського монастиря Святої Трійці у Вільнюсі, де прийняв чернече ім'я Йосафат. Швидко став відомий як подвижник, проповідник і реформатор чернечого життя. Його проповіді та аскетичність приваблювали до нього як простих вірян, так і знать.

1617 року Йосафата поставлено архієпископом Полоцьким. Він взявся за відновлення церковної дисципліни, моральне оновлення духовенства і поглиблення релігійного життя пастви. Рішучість і прямота Йосафата викликали як захоплення, так і різку протидію, особливо серед противників унії.

1623 року Йосафат приїхав до Вітебська, щоб розв'язати конфлікти між прихильниками і противниками уніатської Церкви. Напруга в місті була надзвичайно високою. 12 листопада 1623 року натовп вороже налаштованих людей увірвався до будинку архієрея. Йосафат спробував зупинити насильство словами миру, але був жорстоко побитий, застрелений і вбитий. Тіло скинули в річку Двіна.

Його мучеництво стало переломним моментом: смерть Йосафата привернула увагу Європи і призвела до зміцнення позицій Уніатської Церкви. Йосафата проголосили блаженним 1643 року, а канонізували 1867 року папою Пієм IX.

Що не можна робити 12 листопада

Не слід розпочинати сварок, конфліктів - говорили: "Хто в цей день посвариться - буде ворогувати довго".

Не варто займатися важкою фізичною працею - вся важка праця піде "всупереч", а людина швидко виснажиться.

Забороняється починати нові справи - нова справа "не піде", застрягне або розвалиться.

Народні прикмети і традиції на 12 листопада

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий день - до м'якої зими;

вранці густий туман - чекайте потепління;

12 листопада вдарив мороз - буде зима з відлигами;

вітер поривчастий, сильний - до вітряної зими;

увечері яскраві зірки - наступні дні будуть холодними.

У народі 12 листопада називалося Передзимник. Ця назва вказувала на перехідний момент між осінню і ранньою зимою.

Іменини 12 листопада

Які завтра іменини: Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір.

Талісманом людини, народженої 12 листопада, є топаз. Цей мінерал уособлює непохитну відданість і тонку чуттєвість, а також особливо гармонує з натхненними і творчими натурами.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред