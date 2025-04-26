Проводи, або Гробки: чи можна залишати на могилах їжу та алкоголь 27 квітня

27 квітня - перша неділя після Великодня, яку називають Антипасха.

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27 квітня - перша неділя після Великодня / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 27 квітня

Про що говорять прикмети на 27 квітня

Що можна і не можна робити 27 квітня

27 квітня за новим церковним календарем вшановують преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського, і Львівську ікону Божої Матері "Одигітрія". Також цього дня - Антипасха, перша неділя після Великодня, відома також як Фомина неділя. У народі день прозвали Проводи, або Гробки. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 27 квітня

Православне свято 27 квітня - день пам'яті преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського.

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Стефан, ігумен Печерський і єпископ Володимиро-Волинський, жив у XI столітті. У Києво-Печерському монастирі він прийняв чернечий постриг і був улюбленим учнем ігумена Лаври, преподобного Феодосія Печерського. Перед смертю Феодосія ченці попросили призначити ігуменом саме Стефана.

1078 року ігумен Стефан пішов із Лаври і заснував новий монастир на честь Пресвятої Богородиці - Кловський, який довгий час процвітав, але в середині XIII століття його зруйнували орди Батия. 1901 року Стефана поставили єпископом міста Володимира-Волинського. Він доклав чимало зусиль і навернув до християнської віри багато жителів Волині. Також єпископ Стефан брав участь у перенесенні мощей преподобного Феодосія - з печери до монастиря.

У першу неділю після дня пам'яті Юрія Переможця (23 квітня за новим стилем) вшановують Львівську ікону Божої Матері "Одигітрія".

Ікона Львівської Богородиці "Одигітрія" - одна з найцікавіших і найзагадковіших пам'яток української церковної культури. Вважається, що ікона написана в ХIV столітті в традиції православного іконописця. Назва "Одигітрія" походить від грецького слова, яке означає "та, що вказує шлях", "путівниця". Львівська Богородиця понад 600 років є святинею Львова.

27 квітня - перша неділя після Великодня, яку називають Антипасха. Вона означає не "проти" Великодня, а "взамін", подібно". Тобто, це за своєю суттю - продовження Великодня і повторення великодньої урочистості, своєрідне віддання Христового Воскресіння. Хоча за церковними канонами Великдень відзначають 40 днів - до Вознесіння Христового.

Також цей день прозвали Фоминою неділею, на честь апостола Фоми. За переказами, він один з апостолів не бачив воскреслого Христа і не повірив у його воскресіння. Тоді Ісус з'явився і Хомі, показав йому свої рани і дозволив помацати їх - і лише після цього апостол увірував.

Про що говорять прикмети на 27 квітня

У народі 27 квітня - свято Семенів день, Семен Ранопашець. Прикмети дня говорять про погоду і яким буде врожай:

якщо сонце на світанку ясне - влітку будуть сильні вітри;

на траві вранці немає роси - ввечері чекай дощу;

дощ сьогодні - до багатого врожаю хліба;

туман випав увечері - до потепління.

За звичаями наші предки на Семена Ранопашця виходили на роботу в поле. Також у народі вважають, що якщо цього дня погрітися на сонці, то можна позбутися багатьох хвороб.

У деяких регіонах України цього дня відбуваються Проводи, або Гробки - це день, коли поминають померлих родичів. Ще одна назва дня - Красна гірка, народне свято, яке відзначали подекуди в Україні.

Що не можна робити 27 квітня

У церковне свято 27 квітня церква не схвалює сварки, плітки, жадібність, заздрість, лінь. Не можна відмовляти в допомозі, ображати людей і тварин, бажати зла.

Церква не радить у поминальні дні залишати на могилах їжу і, тим паче, алкоголь. Слід усе, що принесли із собою, роздати на милостиню. Також священники закликають не нести на цвинтар штучні квіти - візьміть живі.

Що не можна робити за народними прикметами: займатися важкою роботою, рукоділлям і прибиранням.

Що можна робити 27 квітня

У православне свято звертаються з молитвами до святого Симеона - його просять про здоров'я близьких людей і дати пораду у важливій справі, вважається, що відповідь може прийти уві сні.

Цього дня добре піти на службу до церкви, помолитися за померлих. Також, як уже говорили, на Проводи заведено йти на цвинтар, щоб пом'янути близьких, яких уже немає. Із собою беруть паски та крашанки, солодощі, які роздають іншим відвідувачам або нужденним і просять помолитися за упокій душі.

Також у народі цього дня прийнято накривати святковий стіл, а на обід запрошують родичів - це вважається доброю прикметою.

Хто відзначає день ангела 27 квітня

Іменини за церковним календарем відзначають Анастасія, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.

За старим стилем день ангела в Олександра, Антона, Валентина, Мартіна.

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