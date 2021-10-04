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Шкідливо навіть як перекус: що в Україні продають замість гематогену

4 жовтня 2021, 12:20
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Педіатри не радять вживати подібні добавки навіть як перекус.

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Вітчизняним гематогеном і його різновидами переповнені всі аптеки / скріншот з відео

В Україні зараз складно знайти справжній і корисний гематоген. Саме їм можна зміцнити імунітет та боротися з анемією. Тому що в його складі - препарат з коров'ячої крові - альбумін.

У складі нинішніх батончиків зараз більше цукру, потім - молоко згущене теж з цукром, патока крохмальна, і тільки потім альбумін. Причому скільки чого входить до складу виробники не вказують, пише "ТСН".

Гематоген вважали панацеєю для імунітету і засобом для збагачення організму залізом. Тепер лікарі не рекомендують гематоген як ліки та заперечують його користь, через надлишок цукру.

Зоряний час гематогену

Плитки здобули масову популярність ще перед Другою світовою війною. Радянський Союз для зміцнення народонаселення збудував кілька заводів, на яких переробляли коров'ячу кров на чорний альбумін для лікарського гематогену. Одне з найбільших виробництв відкрили в Києві, але зараз виробництвом батончиків там не займаються.

Офіційно кров забитих корів сьогодні в Україні не переробляє ніхто

"Чорний альбумін харчовий в Україні сьогодні не виробляється", - говорить професор, завідувач кафедри фармакології та фармакотерапії ХНФУ Сергій Штриголь.

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Тобто кров в Україні не переробляють. Також немає технологій її перевірки на м'ясокомбінатах. Хоч навіть і харчового альбуміну держава не виробляє, вітчизняним гематогеном та його різновидами переповнені всі аптеки.

читайте такожУ МОЗ розповіли, коли ліки продаватимуть за е-рецептом"Гематогенний продукт в Україні, виробляється з крупнозернистого альбуміну китайського виробництва, містить багато домішок через низький рівень очищення", - пояснює менеджер відділу контрактного виробництва аптечної мережі Ольга Косой.

Гематогеша, гематогоша і гематоням

В Україні тільки один офіційний виробник гематогену. А ось похідних однокореневих назв досить багато. Тут вам і гематохелп, і гематовіт, і гемаглобинчик, і вже зовсім креативні гематогеша, гематогоша, гематоням, гена і ген.

Але в одній з найбільших аптечних мереж країни розробили рецептуру в Харкові, а виготовляють продукт у сусідів.

"Він виробляється в Білорусі, де збережено виробництво харчового альбуміну з достатнім відсотком заліза", - пояснює Ольга Косой.

З чого зроблений україно-білоруський гематоген

Чіткий вміст речовин має міститися в сертифікаті, але в аптеці його немає. А на єдиному офіційно визнаному гематогені українського виробництва немає розписаного по грамах складу. Тільки перелік складових.

На першому місці цукор, далі - молоко згущене теж з цукром, патока крохмальна, і тільки після всього цього альбумін чорний харчовий без вказівки кількості та ароматизатор ванілін. Реальна інсулінова бомба в 354 кілокалорії з маленької плитки. Педіатри не радять вживати подібні добавки навіть як перекус.

Раніше ми писали, що якщо людина регулярно вживає молочні продукти, то тим самим запобігає серцево-судинні захворювання. Як говорять вчені інституту глобальної охорони здоров'я імені Джорджа Вашингтона, при цьому підвищене споживання молочних жирів не пов'язане з підвищеним ризиком смерті.

Автор: Сергій Кущ
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лекарства гематоген
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