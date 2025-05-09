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ЗСУ звільнили важливий плацдарм: у Силах оборони розкрили нові подробиці

Олексій Тесля
9 травня 2025, 18:21
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Значення звільненої ділянки визначається не розмірами, а стратегічним положенням, пояснив Павло Шамшин.
ЗСУ звільнили важливий плацдарм: у Силах оборони розкрили нові подробиці
У ЗСУ успіх на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська, 56 ОМБр

Головне:

  • Українські бійці звільнили ділянку лісу на Харківщині
  • Звільнена територія становить близько 200 гектарів

У районі населеного пункту Дворічна на Харківщині останніми днями активність російських військ змістилася північніше, ближче до кордону. Противник намагався атакувати позиції української армії поблизу населених пунктів Строївка і Тополі, проте всі атаки були успішно відбиті українськими силами.

За словами прес-секретаря Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павла Шамшина, українські бійці звільнили ділянку лісу біля Липців, підкресливши важливість цього району, передає Укрінформ.

відео дня

Хоча звільнена територія становить близько 200 гектарів, її значення визначається не розмірами, а стратегічним положенням - звідси відкривається краєвид на північні околиці Харкова, включно з районом Салтівки.

Шамшин зазначив, що Липці та навколишні висоти були ключовою метою наступу російських військ, який розпочався рік тому, але захопити їх ворогові так і не вдалося. Напередодні українські сили повернули під контроль лісовий масив "Берлін" на північ від Липців, що дозволило відтіснити російські підрозділи.

За оцінками, за час цих боїв противник зазнав втрат у розмірі близько 1500 осіб убитими і пораненими, а також втратив значну кількість техніки та озброєння.

Подробиці боїв на Харківському напрямку

На Харківському напрямку за останній тиждень спостерігається значне посилення штурмової активності ворога - до 11 атак на добу. Основна напруженість зберігається в районі Вовчанська, який практично зруйнований і більше не придатний для життя, проте росіяни продовжують штурм як самого міста, так і довколишніх сіл - Вовчанських хуторів і Тихого.

ЗСУ звільнили важливий плацдарм: у Силах оборони розкрили нові подробиці
/ Главред

Крім того, в районі Куп'янська противник намагається перекинути піхотні підрозділи через річку Оскіл на її правий берег з метою закріплення та розширення плацдарму для створення загрози місту з півночі. Однак для повноцінного наступу їм необхідно навести понтонні переправи, які українська розвідка оперативно виявляє і знищує.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл. Українські військові фіксують періодичні спроби ворожих штурмів і спроби накопичення піхоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України просунулися на сході. Окупанти РФ нещодавно просунулися на фронті відразу на декількох напрямках.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Що таке Сили оборони та безпеки України?

С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

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