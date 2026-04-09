Дедлайн до кінця квітня: Зеленський розкрив, на які три міста націлилася РФ

Ситуація на фронті залишається напруженою, однак оборона України продовжує триматися

Загарбники намагаються просунутися на сході, але не досягають поставлених цілей / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони РФ

Коротко:

РФ ставить нові дедлайни щодо захоплення міст Донеччини

План взяти Покровськ та інші міста до кінця квітня

Окупанти не мають достатніх сил

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська встановлюють для себе нові дедлайни щодо захоплення великих міст на Донеччині, однак не мають достатніх ресурсів для реалізації цих планів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами на Закарпатті.

За словами президента, російське командування розраховувало взяти під контроль Покровськ, Костянтинівку та Дружківку до кінця квітня, проте ці плани є нереалістичними.

"Покровськ, Костянтинівка, Дружківка, - увесь цей напрямок вони хочуть до кінця квітня… Це неможливо. У них немає на сьогодні на це сил. Тому, тут немає що обговорювати. Вони переносять цю ціль. Вона незмінна", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що попри сталі наміри окупантів, їхні підходи та терміни постійно змінюються через нестачу ресурсів.

"Сил у них недостатньо для цього", - додав президент.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті

Також глава держави звернув увагу на значні втрати російських військ на фронті та складну ситуацію на Покровському напрямку. Водночас він зазначив, що українські Сили оборони продовжують утримувати позиції.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності надання Україні дієвих гарантій безпеки, які наразі залишаються недостатніми.

Ціль російського наступу — прогноз аналітиків Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що весною–літом 2026 року російські війська спробують прорвати український "пояс фортець" у Донецькій області. Основні зусилля противника зосереджені на Лиманському напрямку, звідки вони намагаються просунутися до Слов’янська — північного рубежу української оборони. Лиман, на думку експертів, є стратегічним вузлом і може слугувати плацдармом для наступу на Слов’янськ та Краматорськ. Спостерігається різке зростання інтенсивності боїв та зміна тактики російських військ: активніше залучають піхоту, бронетехніку та легку мобільну техніку, а також частішають удари керованими авіабомбами та безпілотниками. Аналітики наголошують, що авіаудари й атаки дронами спрямовані на ослаблення української логістики та оборонних можливостей, щоб пришвидшити просування російських сил територією Донбасу перед наземними операціями.

Як раніше писав Главред, окупаційна армія РФ просунулася в Харківській та Донецькій областях. Зокрема, російським військовим вдалося просунутися поблизу Петропавлівки на Харківщині та Ступочок на Донбасі.

Крім того, російське керівництво не обмежується претензіями на Донеччину і плекає амбітні плани щодо захоплення нових територій України. Водночас у ворога не має для цього ресурсів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, що росіяни весь час змінюють свої плани та дедлайни для їх виконання. Зокрема, в окупантів з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.

