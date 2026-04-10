РФ готується розпочати масштабний штурм: коли ситуація може різко загостритися

З приходом весни окупанти отримали більше можливостей для наступальних операцій на різних напрямках.

За кілька тижнів РФ спробує перейти до більш масштабних атак

Головне:

РФ концентрує сили та може спробувати перейти до масштабніших атак уже за кілька тижнів

Основний напрямок активності ворога - Куп’янськ, де вони прагнуть створити логістичну базу

Наразі місто під контролем України, але його околиці перебувають під сильним тиском ворога

Інтенсивність бойових дій з боку російських військ найближчим часом може зрости. З приходом весни з’явилися додаткові можливості для проникнення особового складу ворога на різних напрямках.

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив у коментарі 24 Каналу, що зараз окупанти концентрують сили, аби згодом використати їх для більш масштабних дій.

"Якщо зможуть, якщо у них не буде таких перебоїв, але наче таких немає, вони спробують, можливо, за кілька тижнів щось більш масштабне. Але ми до цього готуємося. Не перший рік це відбувається навесні, коли "зеленка", - зазначив він.

Як зараз ситуація біля Куп’янська

За словами Трегубова, ворог не відмовився від планів захопити Куп’янськ і нині активно зосереджує там свої зусилля. До останнього часу це стосувалося територій на схід від Куп’янського плацдарму, на лівому березі річки Оскіл.

Наразі окупанти знову активізувалися з півночі. Тобто знову вони дуже хочуть захопити Куп'янськ і створити там якусь свою логістичну базу, зазначив Трегубов. Тому ворог активно наступає насамперед на Куп'янськ-Вузловий, а в другу чергу - на сам Куп'янськ, пояснив речник.

Українські сили продовжують стримувати активність ворога. Саме місто перебуває під контролем України, однак його околиці та навколишні населені пункти залишаються під сильним тиском російських військ.

Ціль російського наступу - прогноз аналітиків Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що весною–літом 2026 року російські війська спробують прорвати український "пояс фортець" у Донецькій області. Основні зусилля противника зосереджені на Лиманському напрямку, звідки вони намагаються просунутися до Слов’янська — північного рубежу української оборони. Лиман, на думку експертів, є стратегічним вузлом і може слугувати плацдармом для наступу на Слов’янськ та Краматорськ. Спостерігається різке зростання інтенсивності боїв та зміна тактики російських військ: активніше залучають піхоту, бронетехніку та легку мобільну техніку, а також частішають удари керованими авіабомбами та безпілотниками. Аналітики наголошують, що авіаудари й атаки дронами спрямовані на ослаблення української логістики та оборонних можливостей, щоб пришвидшити просування російських сил територією Донбасу перед наземними операціями.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

