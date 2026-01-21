Ворог опинився у пастці, але фронт буде рухатися: військовий вийшов з заявою

Окупаційна армія не зможе продовжити наступ без великих втрат.

Як змінилася ситуація в Сіверську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Що повідомив Запорожець:

Окупанти потрапили у складне становище в Сіверську

Українські військові за допомогою дронів знищують велику кількість окупантів

Ворог може зрушити фронт за рахунок повзучої тактики просування

У місті Сіверськ, що у Донецькій області, окупаційна армія країни-агресорки Росії потрапила в пастку. Про це в етері Київ24 розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

За його словами, завдяки особливостям ландшафту окупантам доводиться атакувати знизу вгору на відкритій місцевості, що робить їх легкою ціллю для ЗСУ.

Сіверськ / Інфографіка: Главред

Фронт в районі Сіверська може зрушитися

Попри те, що завдяки активній роботі FPV-дронів Сили оборони знищують велику кількість живої сили противника у Сіверську, окупанти можуть просунутися вперед через те, що продовжують "повзучу експансію".

"Враховуючи те, що велика кількість живої сили противника все ж таки там присутня і є можливість у противника накопичуватися і в цілому застосовувати живу силу, не виключено, що в якийсь момент якась критична кількість штурмових дій саме за допомогою живої сили буде відмічатися в рухах на фронті, куди буде рухатися фронт", - попередив Запорожець.

Як просування окупантів в Сіверську оцінювали аналітики

Главред писав, що за даними аналітиків Американського інституту вивчення війни, зусилля РФ у напрямку Сіверська були надзвичайно тривалими, особливо з урахуванням того, що населений пункт має площу близько 10 квадратних кілометрів із довоєнним населенням близько 11 000 осіб.

Російським окупантам знадобився 41 місяць, щоб просунутися приблизно на 12 кілометрів від Лисичанська на схід від Сіверська, тобто до західного адміністративного кордону Сіверська.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Запорізькій області армія РФ окупувала село Рибне. Крім того, ворог просунувся в районі села Солодке, що розташоване південніше Рибного в Запорізькій області.

Напередодні стало відомо, що російські окупаційні війська планують створити "зону контролю" вздовж кордону в Харківській та Сумській областях, заглиблену на 5 і більше кілометрів.

Раніше повідомлялося, що українські захисники на Сумщині ліквідували російський розвідувальний безпілотник "Форпост", вартість якого оцінюють у понад 7,5 мільйона доларів.

