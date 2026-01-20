Ситуація загострюється: ворог окупував село та просунувся на гарячому напрямку

Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Запоріжжі та в Донецькій області.

Російські війська окупували село на Запоріжжі і просунулися біля Покровська / Колаж: Главред, фото: Генштаб, DeepState

Коротко:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Росіяни окупували село Рибне у Запорізькі області

Також зафіксовано просування біля сусіднього Солодкого та у Покровську

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Запоріжжі та Донеччині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у вівторок, 20 січня.

Зазначається, що в Запорізькій області армія РФ окупувала село Рибне. Крім того, ворог просунувся в районі села Солодке, що розташоване південніше Рибного в Запорізькій області.

На Донеччині росіяни мають просування поблизу Покровська, а також біля міста Родинське Покровського району.

Якою буде війна в 2026 році - думка експерта

Як раніше повідомляв Главред, у 2026 році Україні слід бути готовою до подальших наступальних дій з боку російських військ. Про це повідомив керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук в ефірі "Українського Радіо".

За його словами, аналіз грудневих нарад у російському військовому керівництві минулого року, а також публічних заяв президента РФ Володимира Путіна вказує на відсутність намірів Москви рухатися до мирного врегулювання.

"Путін дає настанову продовжувати війну в наступному році. Мови про зупинку бойових дій немає. Лише декілька разів у заявах з’являється мова про капітуляцію України. Якщо завдання так званої "СВО" буде досягнуто політико-дипломатичним шляхом, тобто Україна капітулює, це буде "приємним бонусом" до воєнної кампанії", – зазначив експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські війська посилили активність уздовж державного кордону в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил, намагаючись виявити вразливі ділянки української оборони при цьому збільшуючи інтенсивність авіаударів. Про це повідомив начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов.

Крім того, Покровський напрямок залишається однією з найнапруженіших ділянок фронту. Противник продовжує стягувати резерви та намагається знайти можливості для прориву української оборони, зазначив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, шо російська армія має територіальні просування на Донеччині. За даними аналітичного проєкту DeepState, оприлюдненими 19 січня разом з оновленими картами, ворог просунувся в межах Покровська Донецької області, а також поблизу Сіверська і Костянтинівки.

Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

