РФ націлилася на розширення контролю у двох областях: де існує загроза

Ворог перевіряє прикордонні райони на слабкі місця та намагається атакувати населені пункти.

Росіяни продовжують спроби проникнення вглиб території України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупаційні війська планують створити "зону контролю" вздовж кордону в Харківській та Сумській областях. Про це повідомив речник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телеканалу "Київ24".

"У росіян і стосовно Сумщини, і стосовно Харківщини є план створити зону контролю вздовж кордону, заглиблену на 5 і більше кілометрів. І з цим намаганням вони промацують весь кордон у пошуку слабких місць в обороні. Намагаються атакувати прикордонні населені пункти. На Сумщині їм вдалося це у Грабовському. Але це населений пункт, що знаходиться безпосередньо на кордоні і вони заглибилися десь на кілометр від кордону", – розповів Трегубов. відео дня

Він також зазначив, що подібні спроби ворога фіксуються на Харківщині, зокрема в районі Сотницького Козачка.

"Впродовж 2025 року ворогу вдалося це зробити лише на Великоприлуцькому напрямку, де він зайшов на територію України вглиб від кордону", – додав речник.

Суми / Інфографіка: Главред

Якою буде війна в 2026 році - думка експерта

На думку керівника безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павла Лакійчука, у 2026 році Україні слід очікувати подальших наступальних дій з боку російських військ. Він звертає увагу на аналіз грудневих нарад у російському військовому керівництві та публічні заяви президента РФ Володимира Путіна, які, за його словами, свідчать про відсутність намірів Москви рухатися до мирного врегулювання.

"Путін дає настанову продовжувати війну в наступному році. Мови про зупинку бойових дій немає. Лише час від часу звучать заяви про капітуляцію України. Якщо ж завдання так званої "СВО" буде досягнуто політико-дипломатичним шляхом, тобто Україна капітулює, це буде для них "приємним бонусом"", – зазначає Лакійчук.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські війська посилили активність уздовж державного кордону в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил, намагаючись виявити вразливі ділянки української оборони при цьому збільшуючи інтенсивність авіаударів. Про це повідомив начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов.

Крім того, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Запоріжжі та Донеччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, шо російська армія має територіальні просування на Донеччині. За даними аналітичного проєкту DeepState, оприлюдненими 19 січня разом з оновленими картами, ворог просунувся в межах Покровська Донецької області, а також поблизу Сіверська і Костянтинівки.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

