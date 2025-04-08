У РФ формують штурмовиків із хворих на гепатит і ВІЛ - Волошин

Коротко:
- Штурмовики проходять підготовку на окупованих територіях
- Таких навчених солдатів Росія "не шкодує"
Російські військові формують штурмовий батальйон із хворих на гепатит і ВІЛ. Вони проходять підготовку в навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської та Запорізької областей. Про це речник сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.
"За даними нашої розвідки, противник зараз формує штурмовий батальйон із хворих на гепатит та інші хвороби, такі як ВІЛ, інші невиліковні хвороби", - сказав Волошин.відео дня
Спікер зазначив, що це свідчить про намір росіян "просто утилізувати їх на полі бою".
За словами Волошина, ці штурмовики проходять підготовку в навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської та Запорізької областей, тому це вже не "гарматне м'ясо", а навчені бійці. Але, як зазначив спікер, і таких навчених солдатів Росія "не шкодує".
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у звіті Інституту вивчення війни наголошується, що російські війська просунулися в Курську область на тлі боїв, які тривають у районі кордону Курщини і Сумщини, а також - у Бєлгородську область.
Колишній старший радник Генерального штабу ЗСУ, генерал-майор Віктор Назаров заявив, що операція ЗСУ в Бєлгородській області може поліпшити позиції України в контексті перемовин за рахунок контролю над великою кількістю території країни-агресора РФ.
Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. За його словами, це абсолютно справедливо - війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла.
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