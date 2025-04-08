2-3 села вже під контролем: названо мету наступу ЗСУ на Бєлгородщину

Найбільша загроза весняно-літньої кампанії РФ націлена на Сумщину та Харківщину.

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Захід ЗСУ в Бєлгородську область / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головне із заяви експерта:

Лінії державного кордону у Сумській та Харківській областях вже немає

Росіяни намагаються закріпитись у населеному пункті Басівка

ЗСУ роблять все для того, щоб знищити можливість наступу РФ

Лінії державного кордону в районі Сумської та Харківської областей не існує з 2022 року, відколи РФ почала знищувати всі населені пункти у 5-кілометровій зоні. Про це заявив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі на Радіо NV.

"Є наш плацдарм у Курській області. Він знаходиться від Новенького та Басівки приблизно в 7-8 кілометрах. І між Басівкою та наших плацдармом йде траса Суми-Суджа. По ній раніше йшло все постачання на наш плацдарм. Ворог зміг зайти в Новеньке. Там йде річка і вздовж неї йде лісосмуга. Ворог заходив у Новеньке, йде вздовж лісосмуги та річки й може доходити до Басівки. Новеньке повністю знищене росіянами, там знайти цілий будинок нереально. А коли немає будинків – немає де закріпитися", – сказав він. відео дня

За його словами, населений пункт Басівка відносно цілий, тому росіяни намагаються там закріпитися. Втім, Сили оборони постійно контролюють цю ділянку і не дають ворогу здійснити своїх планів.

Експерт також прокоментував ситуацію в Бєлгородській та Брянській областях. Він зазначив, що найбільша загроза весняно-літньої кампанії РФ націлена на Сумщину та Харківщину. А тому дії ЗСУ на території Росії повʼязані зі спробою зруйнувати плани окупантів.

"Все робиться для того, щоб знищити можливість цього наступу. Знищуються мости, переправи. У Бєлгородській області 2-3 села під контролем України. Але цього достатньо, щоб там розмістити розвідників, групи, які працюють далекобійними дронами і ріжуть логістику ворога на глибину 20-30 кілометрів. А це означає, що ворогу наблизитися та зробити блискавичний наступ з Бєлгородської області буде майже нереально. Це такі дії профілактичні", – підкреслив Нарожний.

Бєлгородська область / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російські війська просунулися в Курську область на тлі боїв, що тривають у районі кордону Курщини та Сумщини, а також - в Бєлгородську область.

Колишній старший радник Генерального штабу ЗСУ, генерал-майор Віктор Назаров заявив, що операція ЗСУ в Бєлгородській області може поліпшити позиції України в контексті переговорів за рахунок контролю над великою кількістю території країни-агресора РФ.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. За його словами, це абсолютно справедливо - війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла.

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Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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