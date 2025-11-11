Рус
Путін не вклався у свій графік: у Foreign Affairs пояснили, чому зима стане вирішальною для фронту

Дар'я Пшеничник
11 листопада 2025, 15:24
Покровськ - не єдина гаряча точка.
Путін на рік відстав від графіку захоплення Покровська / Коллаж: Главред, фото: facebook.com_GeneralStaff.ua, АрміяInform

Основне:

  • Покровськ став головною точкою російського наступу
  • Росія намагається ізолювати українські підрозділи за допомогою дронів і артилерії
  • Захист Покровська критично важливий

Зима 2025–2026 може стати переломною у війні між Україною та Росією. За даними аналітичного матеріалу Foreign Affairs, українські сили стикаються з безпрецедентними викликами: виснаженням бойових підрозділів, дефіцитом боєприпасів і загрозою втрати стратегічних міст Донбасу.

Росія, яка планувала захопити Покровськ ще у 2024 році, лише зараз наближається до мети. Місто, важливий логістичний вузол, перетворено на руїни, але російські війська продовжують просування, ізолюючи українських захисників за допомогою дронів і нових типів озброєння. Паралельно триває наступ на Костянтинівку, а цивільне населення в Краматорську та Запоріжжі зазнає ударів від керованих авіабомб.

Виснаження обох армій

Україна втрачає бойову піхоту, хоча загальна чисельність військових залишається стабільною. Водночас Росія стикається з проблемами рекрутингу: після двох років масових наборів добровольців, кількість охочих воювати за гроші зменшується. Кремль змушений вдаватися до примусових методів набору.

Енергетичний фронт і удари по нафтовій інфраструктурі

Україна активізувала удари по російських нафтопереробних заводах, що вже впливає на внутрішнє постачання пального. Якщо Київ зможе атакувати експортну інфраструктуру, це може створити фінансову кризу для Кремля. Особливо важливим є перекриття "тіньового флоту" - старих танкерів, які перевозять російську нафту до Індії та Китаю. Експерти закликають Європу до рішучих дій, зокрема обмеження доступу таких суден до Балтійського моря.

Енергосистема України вже не витримує навантаження: навіть у Києві відключають світло на кілька годин щодня. Якщо Росія посилить удари, країна може зіткнутися з масштабними перебоями тепла та електрики. Виживання залежить від здатності України протриматися до весни, поки санкції та удари по російській економіці не дадуть результат.

Коли закінчиться війна РФ проти України - прогноз експерта

Як писав Главред, військовий експерт і співдиректор програм зовнішньої політики Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що завершення повномасштабної війни у 2026 році малоймовірне, однак не виключено досягнення домовленості про припинення вогню між Україною та Росією. Про це він заявив в інтервʼю OBOZ.UA.

Найбільш імовірним сценарієм він називає зупинку бойових дій уздовж лінії фронту, що стане формою деескалації, але не остаточним завершенням війни чи розв’язанням конфлікту.

При цьому ключову роль у можливості реалізації такого сценарію, на його думку, відіграє позиція Сполучених Штатів.

Ситуація в Донецькій області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що полковник збройних сил США у відставці Джон Світ заявив, що військове командування РФ докладає максимум зусиль і використовує всі можливі ресурси, щоб захопити Покровськ. Водночас українські військові всередині міста постійно відбивають атаки РФ.

Крім того, Битва за Покровськ наближається до вирішальної точки, а російський диктатор Володимир Путін має два сценарії у разі можливого захоплення міста. Про це йдеться у матеріалі DW.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що наступ російських окупантів на Покровському напрямку сповільнився, однак це, найімовірніше, не триватиме довго.

Про персону: Олексій Мельник

Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

війна в Україні Володимир Путін Покровськ
Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

Москва поставила дедлайн для закінчення війни, але є нюанс - ексспівробітник СБУ

Москва поставила дедлайн для закінчення війни, але є нюанс - ексспівробітник СБУ

