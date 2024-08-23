Встановили український прапор: ЗСУ провели операцію у тимчасово окупованих Олешках

Українським військовим вдалося встановити синьо-жовтий стяг у самому серці окупованого міста на лівобережжі Херсонщини.

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Український прапор замайорів в Олешках на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: скрін з відео, скрін з карти

23 серпня, у День прапора України військовослужбовці 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ провели успішну операцію в небі над тимчасово окупованими Олешками.

Як повідомила бригада у Facebook, українські воїни зробили символічний, але надзвичайно важливий крок – за допомогою БпЛА встановили синьо-жовтий стяг в центрі підконтрольного російським окупантам міста.

"Це не лише символ нашої незламності та відваги, але й чіткий сигнал окупантам: Україна завжди повертається на свою землю", - йдеться у дописі. відео дня

Військовослужбовці 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ також опублікували відео моменту встановлення прапора та те, як він майорів над містом.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео, як ЗСУ встановили український прапор в Олешках:

Що таке 124-та окрема бригада територіальної оборони? 124-та окрема бригада територіальної оборони — військове з'єднання Сил територіальної оборони України у Херсонській області. Бригада перебуває у складі Регіонального управління Сил ТрО "Південь". Була створена у 2018 році як кадроване з'єднання. Після російського вторгнення 2022 року відмобілізована, підрозділи бригади вели бої у Херсонській області: за місто Херсон, Антонівський міст, пише Вікіпедія.

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Нещодавно стало відомо, що заповідника "Асканія-Нова" вже фактично немає. Росіяни вивезли звідти чимало тварин, тим самим знищивши його. Підтвердилась також інформація, що російські окупанти полювали за тваринами заповідника, який знаходиться у Херсонській області.

Щодо дій російських окупантів на лінії зіткнення, то напередодні армія країни-агресорки Росії активізувалася у Херсонській області на лівому березі Дніпра. Українським військовим доводиться переміщатися через пожежі, спричинені обстрілами.

Раніше російські окупанти отримали на горіхи від Сил оборони на лівому березі Дніпра. Під час безуспішних штурмів ворог зазнав значних втрат серед особового складу та техніки.

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