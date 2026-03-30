Сирський розкрив реальні плани наступу РФ на Україну - що вдалось зірвати ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що українські сили не лише стримують наступ російських військ, а й проводять успішні наступальні операції.

Сирський розкрив реальні плани наступу РФ на Україну

На Олександрівському напрямку Сили оборони України вже звільнили 480 квадратних кілометрів території. Крім того, російські окупанти не можуть реалізувати свої плани щодо наступу одразу в кількох областях. Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський сказав в інтерв’ю ICTV.

"Успіх якраз полягає в звільненні території. Станом на сьогодні це – 480 кв. км. Це перевищує результати, які у нас були під час Добропільської контрнаступальної операції. Якщо ви пам’ятаєте, там за час проведення операції ми звільнили понад 430 кв. км території", - сказав Сирський. відео дня

За його словами, російські сили планували розпочати з 1 березня масштабний наступ одразу на 13 ключових напрямках, однак змушені були коригувати свої наміри та перекидати частину підрозділів із Покровського та Очеретинського напрямків на Олександрівський.

Він також зазначив, що противник фактично не припиняв наступальних дій — вони перейшли з 2025 року в 2026-й. Зокрема, наприкінці минулого року, напередодні Нового року, попри складні погодні умови, спостерігалася висока інтенсивність атак з боку російських військ.

За словами Олександра Сирського, російське командування, зважаючи на провал своїх планів у 2025 році, не змогло досягти поставлених цілей. Зокрема, йшлося про наміри захопити всю територію Донецької та Луганської областей, значну частину Дніпропетровської й Запорізької областей, створити буферні зони в Сумській і Харківській областях, а також розширити бойові дії на Миколаївську та Херсонську області.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що це були масштабні плани, які супроводжувалися численними заявами з боку Росії. Він нагадав, що неодноразово анонсувалося взяття Куп’янська, що навіть стало предметом жартів, а також багаторазові заяви про захоплення Покровська, які лунали ще з осені 2024 року.

"Але ж станом і на сьогодні наші захисники тримають оборону на Покровському напрямку, тримають північні околиці Покровська, Мирнограда. Кожного дня противник намагається атакувати, атакує наші позиції, несе втрати, відкатується назад. Ну і має тільки трупи та поранених, але не має успіху", - вказав він.

Сирський пояснив, що причинами невдач російських військ є те, що вони ведуть війну на чужій території, покладаються на чисельність замість якості, недооцінюють українські сили та не мають достатніх ресурсів для виконання поставлених завдань.

Він також відзначив стійкість українських військових, ефективне планування, проведені реформи, зокрема йшлось про переведення на корпусну систему, а також високий рівень підготовки особового складу. Важливу роль відіграє вміле застосування озброєння та робота кваліфікованих операторів безпілотників і підрозділів різних родів військ.

У результаті, Сирський вказав на те, що противник зазнає значних втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів, через що до війська залучаються недостатньо підготовлені бійці.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після початку весняно-літнього наступу російські окупаційні війська намагаються просунутися на півночі українського оборонного поясу в Донецькій області, однак за останній тиждень фактично не досягли успіхів. За оцінкою Інституту вивчення війни, атаки без належної підтримки на флангах лише сповільнюють просування на схід від Слов’янська та призводять до значних втрат при мінімальних результатах.

На Куп’янському напрямку російські сили намагаються компенсувати втрату темпу і брак ресурсів, розраховуючи на зміну погодних умов. За даними ISW, вони планують активізувати штурмові дії з появою весняної рослинності, яка полегшить маскування під час наступу.

Водночас РФ прагне розширити контроль у Сумській та Харківській областях. За словами речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, окупанти намагаються атакувати позиції українських військових у громадах Сумщини, а також ведуть наступальні дії у Вовчанській громаді на Харківщині.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

