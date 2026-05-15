На Одещині пролунали вибухи: після удару з Росії — пожежі, руйнування й поранені

Анна Ярославська
15 травня 2026, 10:05
Ціллю ворожої атаки стали житловий сектор та критична інфраструктура.
Напад на Одеську область
Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу / Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/odeskaODA

Коротко:

  • Росія завдала по Одеській області комбінованого удару
  • Двоє людей отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та автомобілі
  • Сили ДСНС ліквідували пожежі на об'єктах інфраструктури

У ніч на 15 травня країна-агресор Росія знову атакувала Одеську область. Окупанти завдали комбінованого ракетно-дронового удару. Подробиці розкрив голова Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба ДСНС.

За словами Кіпера, ціллю ворожої атаки стали об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор та підприємства. На жаль, двоє людей постраждали.

"В результаті атаки пошкоджено чотири приватні житлові будинки, а також технічні споруди, нежитловий будинок, господарську та адміністративну будівлі, легкові автомобілі", - написав Кіпер у Telegram.

На місцях подій працюють відповідні екстрені та комунальні служби, які ліквідують наслідки.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

У ДСНС уточнили, що в результаті російської атаки виникло кілька осередків загоряння. У житловому секторі пошкоджено чотири будинки та нежитлову будівлю: частина будинків зруйнована, вибиті вікна та понівечені конструкції, також пошкоджено три легкові автомобілі. Поранено двох людей.

"Під ударом також опинилася критична інфраструктура – виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували", – йдеться в повідомленні.

У самій Одесі ніч у місті минула з тривогою, але без загрози для міста, уточнив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

  Росія знову атакувала Одещину 15 травня 2026
    Росія знову атакувала Одещину 15 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/odeskaODA
Оновлено. У п‘ятницю окупанти продовжили обстрілювати Одещину. За попередніми даними, постраждало семеро людей. Одна людина у важкому стані.

"Ворог продовжує комбіновано атакувати регіон. Сьогодні зранку в Одеському районі зафіксовано влучання в обʼєкти цивільної та транспортної інфрастуктури", - повідомив Кіпер о 10:15.

За його словами, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

"Прошу мешканців до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечних місцях", - додав він.

О 10:24 був оголошений відбій повітряної тривоги.

Наслідки атаки на Київ – новини

Як писав Главред, 15 травня в Дарницькому районі Києва завершилася пошуково-рятувальна операція на місці житлового будинку, по якому 14 травня влучила російська ракета. Операція тривала понад 28 годин.

Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Наразі підтверджено загибель 24 осіб, троє з них – діти. 48 осіб постраждали.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що серед загиблих у результаті удару РФ – троє неповнолітніх: дівчатка 12, 15 і 17 років.

Відомо, що від російської ракети загинула 12-річна Любава Яковлєва. Її батько захищав Україну і загинув у бою з окупантами у 2023 році.

Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

Сьогодні в Києві оголошено День жалоби.

Нагадаємо, що вранці в п'ятницю, 15 травня, у Києві оголосили повітряну тривогу через атаку дронів. У місті було чутно звуки вибухів. Працювали сили ППО.

В Україні запустили новий рівень "малої" ППО

Україна вийшла на новий рівень розвитку "малої" ППО. Запущено та реалізовано технологію, яка дозволяє операторам дронів-перехоплювачів працювати з ворожими БПЛА за сотні й тисячі кілометрів від їхнього місця розташування.

Як розповів міністр оборони України Михайло Федоров, приблизно рік тому через платформу Brave1 почали розробку та тестування технології дистанційного керування дронами-перехоплювачами, і зараз вже є підтверджені результати — знищення цілей на відстанях у сотні й тисячі кілометрів.

Федоров підкреслив, що Україна першою у світі на системному рівні масштабує таке рішення, що фактично формує новий стандарт протиповітряної оборони та демонструє впровадження сучасних оборонних інновацій.

"Пілот більше не прив'язаний до позиції. Дрон у небі — управління із захищеного середовища в Києві, Львові або навіть за кордоном. Це підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів і дозволяє масштабувати можливості без прив'язки до фронту", — зазначив він.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

