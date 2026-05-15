Атак РФ буде більше: військовий попередив про зміну тактики ворога

Противник нарощує атаки та готує більше людей для їх реалізації.

Українські військові нарощують СБС, щоб протидіяти ворогу

Головне:

Ворог збільшує атаки БПЛА та готує 200 тисяч нових операторів

ЗСУ вже навчилися збивати до двох тисяч ворожих дронів за добу

Безпілотники стають вирішальними для контролю логістичних шляхів

Країна-агресорка Росія змінює тактику ведення бойових дій та обстрілів цивільного населення України. Про це в етері Київ 24 заявив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України Ігор Яременко.

За його словами, ворог збільшує кількість дронових атак. Водночас українські військові навчилися збивати за добу до двох тисяч ворожих БПЛА через нарощення з боку противника.

Крім цього військовий попередив, що Росія готує до 200 тисяч операторів дронів, щоб краще контролювати ситуацію на фронті, а саме: постачання боєприпасів, продовольства та евакуацію.

"Безпілотних систем буде ставати все більше як і зі сторони ворога, так, відповідно, і ми нарощуємо відповідний компонент, оскільки розуміємо, що за технологіями майбутнє і дрони - це один з компонентів, який дає змогу контролювати логістичні шляхи", - додав Яременко.

Чи існує загроза ракетних ударів РФ

Главред писав, що за словами начальника управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, небезпека подальших ракетних ударів Росії по Україні найближчим часом зберігається.

Він пояснив, що під час останньої атаки ворог не застосовував крилаті ракети морського базування "Калібр" або ж "Іскандер-К", а основний акцент був зроблений на стратегічну авіацію та балістичні ракети "Іскандер-М".

Раніше, вранці 15 травня, у Києві оголосили повітряну тривогу через атаку дронів. Група БПЛА рухалися з півночі Київської області на столицю. У місті прогриміли вибухи.

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 14 травня росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістики, аеробалістики та крилатих ракет.

Напередодні в прокуратурі повідомили, що 14 травня армія РФ спрямувала на Полтавщину безпілотники "Герань-2". Унаслідок влучань у місті Кременчук пошкоджено більше 10 транспортних засобів та складські приміщення автотранспортного підприємства.

Про джерело: Окрема артилерійська бригада НГУ Окрема артилерійська бригада НГУ— артилерійське з'єднання Національної гвардії України, пише Вікіпедія. У травні 2024 року в складі Національній гвардії Українибуло сформовано першу в історії цього роду військ Окрему артилерійську бригаду, що стало прецедентом створення артилерійських з’єднань такого рівня поза межами Збройних силах України.

