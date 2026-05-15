"А хто ви?": Данилко розсмішив зустріччю з LELEKA на Євробаченні 2026

Представниця України на Євробаченні 2026 LELEKA зустрілася з легендою конкурсу — Андрієм Данилком. Відео з кумедною взаємодією артистів з'явилося в Telegram-каналі "Злива".
Мережу розсмішило те, що Данилко не відразу впізнав конкурсантку і навіть перепитав, хто вона. Незважаючи на незручний момент, Андрій швидко знайшов вихід із ситуації.
"А хто ви? Багата будеш, бачиш, не впізнав", — сказав співак.
LELEKA не образилася на старшого колегу по сцені, списавши все на свій незвичайний образ у чорному кольорі. Спілкування між артистами відразу стало дуже теплим, а Андрій одразу покликав LELEKA в обійми.
"А ну лети до мене, лети, лети в шпаківню", — пожартував Данилко, після чого співаки ніжно обійнялися.
Нагадаємо, що Вєрка Сердючка повернеться на сцену Євробачення 2026 вже цієї суботи, 16 травня. Разом із Русланою вони візьмуть участь в інтервал-акті, присвяченому легендам конкурсу.
Раніше Главред повідомляв, що Україна тріумфально виступила у другому півфіналі Євробачення-2026. Для артистки LELEKA цей вихід на сцену став одним із найкращих у кар'єрі — співачка продемонструвала бездоганний вокал, зворушивши Світлану Тарабарову до сліз.
Також українська виконавиця LELEKA поділилася особистою історією про лікування в німецькій психіатричній клініці. У відвертому інтерв'ю співачка зізналася, що за її плечима кілька важких депресивних епізодів, з якими їй довелося боротися.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
