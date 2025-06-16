Комбат Ширшин, який розкритикував Курську операцію, розкрив висновок службової перевірки

Олександр Ширшин виконував бойові завдання в Курській області та на Сумському напрямку, після чого написав рапорт.

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Олександр Ширшин опублікував результати службової перевірки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/a.shyrshyn, t.me/brygada47

Що відомо:

Комбат Ширшин розкритикував Курську операцію

Ширшин оприлюднив результати службової перевірки після рапорту

Комбат 47-ї бригади Олександр Ширшин, який розкритикував бойові завдання в Курській області та подав рапорт щодо бойових доручень на Сумському напрямку, розкрив результати перевірки робочою групою. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Він назвав цей висновок неочікуваним.

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"Після проведення "всебічної" перевірки робочою групою, дійшли до потужно-неочікуваного висновку: "Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження", - написав Ширшин.

Він з насмішкою додав, що "знайти недисциплінованого комбата легше, ніж вжити заходів".

Скандал з Олександром Ширшиним - всі новини

Нагадаємо, днями раніше, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин написав рапорт про звільнення з посади. У своєму дописі у Facebook він різко розкритикував військове командування, звинувативши його у безглуздих наказах, які, за його словами, призводять до необґрунтованих втрат особового складу. А замість аналізу ситуації, вважає він, проводяться лише формальні розслідування.

За словами Ширшина, ситуація на фронті, де перебуває його підрозділ, є критичною не лише через складні умови, а й через дії вищого керівництва. Відомо, що 47-та бригада виконувала завдання в Курській області з осені 2024 року. Олександр Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади в липні 2024 року.

Згодом зʼявилася реакція Генштабу ЗСУ. Там зазначили, що було створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Також окрему увагу приділять аналізу наказів і розпоряджень, які надходили з різних рівнів військового управління. Зокрема, перевірятимуть, наскільки виправданими були накази та рішення в умовах бойових дій.

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