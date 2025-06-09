Чи змогли росіяни вийти на кордон Дніпропетровщини - в ЗСУ зробили заяву

В ОСУВ "Хортиця" розповіли про те, яка зараз ситуація на Покровському напрямку та спростували заяви про вихід ворога до адмінкордону Дніпропетровщини.

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Чи змогли росіяни вийти на кордон Дніпропетровщини / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Про що повідомили в ОСУВ "Хортиця":

Росіяни не змогли просунутись до адмінкордонів Дніпропетровщини

Прямої загрози оточення Покровська або Мирнограда наразі немає

Російських окупаційних військ наразі немає як на території Дніпропетровської області, так і поблизу її адміністративного кордону. Про це 9 червня в ефірі "Суспільного" повідомив речник угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, спростувавши заяви окупантів про нібито прорив на Дніпропетровщину.

"Якщо кожного разу навіть спростовувати – це тільки розганяти їхній вкид. Ні! Зараз конкретно можу просто сказати, – ні! Безумовно, немає зараз росіян на території Дніпропетровської області. Немає зараз росіян навіть на кордоні Дніпропетровської та Донецької області, хоча вони дуже активно намагаються,– пояснив речник. відео дня

Віктор Трегубов повідомив, що росіяни неодноразово намагалися влаштовувати інформаційно-психологічні операції, зокрема, минулого тижня поширювали відео, на якому нібито встановлюють прапор на адмінкордоні, однак довіряти таким заявам не слід. Як приклад він нагадав, що, за словами Міноборони РФ, перемогу у війні вони "здобули" ще в лютому 2022 року.

Щодо ситуації на Покровському напрямку, Трегубов зазначив, що обстановка залишається напруженою.

"Покровський напрямок є складним. Там йдуть атаки вздовж усієї лінії розмежування, особливо активні, при чому, вони розосереджені і на заході, і на сході. На заході – це спроба продавлювати у бік кордону Донецької та Дніпропетровської області. На сході – це спроба продавлювати у напрямку траси Покровськ – Костянтинівка, і спроби створення плацдарму за нею", – зазначив речник.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Він наголосив, що якщо раніше противник був активним безпосередньо поблизу міста Покровськ, то нині намагається просуватися там, де менше забудови і більше відкритого простору.

Він додав, що ситуація в цьому районі складна та характеризується високою інтенсивністю бойових дій, однак прямої загрози оточення Покровська чи Мирнограда наразі немає.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська продовжують просування в напрямку Сум, і відстань до обласного центру дедалі скорочується, що створює нові загрози для міста. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров звернув увагу на одне з ключових питань, яке хвилює місцевих жителів — можливість ударів по місту за допомогою FPV-дронів.

Тим часом через тимчасово окупований Маріуполь 7 та 8 червня Росія перекидала значні сили. Зокрема йдеться про понад 10 самохідних артилерійських установок, системи протиповітряної оборони та колони з понад 40 вантажівок із боєкомплектом і військовими. Про це повідомив представник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Окрім цього, у РФ заявили про наступальні дії на території Дніпропетровської області. Втім, як зазначає американський Інститут вивчення війни, наразі такі повідомлення не підтверджено жодними геолокаційними доказами.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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