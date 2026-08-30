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Росія може готуватися до нового наступу: в ISW повідомили про скупчення військ

Віталій Кірсанов
30 серпня 2026, 10:59
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Армія РФ продовжує наступальні дії на кількох напрямках, проте підтвердженого просування окупантів на низці ділянок немає.
Росія може готувати новий наступ
Росія може готувати новий наступ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • РФ накопичує сили поблизу Лимана
  • Росія заявила про захоплення села в Сумській області
  • ЗСУ проводять контратаки в Харківській області

Російські війська нарощують чисельність особового складу та військової техніки на Слов’янському напрямку. За оцінкою українських військових, це може свідчити про підготовку РФ до посилення наступальних дій у районі Лиману. При цьому Сили оборони України продовжують проводити контратаки на окремих ділянках фронту і мають підтверджене просування поблизу Добропілля.

Ситуацію на лінії фронту станом на 29 серпня проаналізували фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW). Згідно з їхньою оцінкою, російська армія продовжує наступальні дії одразу на кількох напрямках, однак підтвердженого просування окупантів на низці ділянок немає.

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РФ накопичує сили поблизу Лимана

На Слов’янському напрямку російські підрозділи продовжували атакувати 28 і 29 серпня, однак домогтися підтвердженого просування їм не вдалося.

Водночас українські військові здійснили контратаки в районах Діброви та Стародубівки, що знаходяться на схід від Слов’янська.

Представник однієї з українських бригад, яка виконує завдання на цій ділянці, заявив, що російська армія зараз концентрує тут військовослужбовців і техніку. За його словами, накопичення сил може бути пов’язане з підготовкою до більш інтенсивних наступальних дій у напрямку Лимана.

Він також зазначив збільшення кількості іноземних військовослужбовців у складі російського угруповання. Йдеться переважно про громадян країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії. За попередньою оцінкою, вони можуть становити близько 30% особового складу російських сил на цьому напрямку.

При цьому український військовий вважає, що, незважаючи на збільшення чисельності угруповання, російські підрозділи, як і раніше, мають недостатній рівень підготовки.

Крім того, російські війська атакують українську логістику та переправи через Оскол і Сіверський Донець. У ISW припускають, що ці удари можуть бути пов’язані з підготовкою РФ до більш масштабної наступальної операції.

Росія заявила про захоплення села в Сумській області

29 серпня російське Міністерство оборони заявило про нібито встановлення контролю над Храповщиною, розташованою на північний схід від Сум.

Українське угруповання військ "Курськ" спростувало цю інформацію. Військові заявили, що населений пункт залишається під контролем України.

Крім того, російське угруповання військ "Північ" поширило карту, згідно з якою РФ нібито захопила Нову Січ на північний схід від Сум. Однак аналітики ISW не виявили підтверджень, які дозволили б незалежно підтвердити цю заяву.

ЗСУ проводять контратаки в Харківській області

На Куп’янському та Боровському напрямках російська армія продовжувала наступальні дії 28 та 29 серпня. При цьому підтверджених успіхів на цих ділянках російським силам досягти не вдалося.

Українські підрозділи, у свою чергу, здійснювали контратаки. Зокрема, російські військові блогери повідомляли про дії ЗСУ в районі Дворичної, розташованої на північний схід від Куп’янська.

Контратаки українських сил також фіксувалися поблизу Ридкодуба, Нового та Катеринівки - населених пунктів на південний схід від Борової.

Українські контратаки зупинили просування РФ поблизу Костянтинівки

Російські війська 28 і 29 серпня продовжували наступальні дії в районі Костянтинівки та Дружківки.

Однак, за оцінкою ISW, просування російських підрозділів на цій ділянці було зупинено діями українських військових, які проводили контратаки.

ЗСУ просунулися поблизу Добропілля

Водночас українські сили досягли підтвердженого просування на Добропольському напрямку.

Геолокаційні знімки, опубліковані 29 серпня, свідчать про просування Сил оборони в Дорожньому, розташованому на південний схід від Добропілля.

Крім того, українські підрозділи, ймовірно, утримують позиції або просунулися на захід і південь від Нового Донбасу. На це вказують геолокаційні матеріали, опубліковані 28 і 29 серпня, які підтверджують присутність українських військових у цих районах.

Ці відомості суперечать твердженням російської сторони. Зокрема, 29 серпня Міноборони РФ заявило про захоплення Новоандріївки, розташованої на північний схід від Добропілля. Однак наведені дані не підтверджують російську заяву.

Ситуація на фронті - останні новини

"Главред" повідомляв, що, за даними DeepState, окупаційна армія РФ досягає територіальних успіхів на Константинівському напрямку. Згідно з картою, ворог просунувся в Часовому Яру в Донецькій області.

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що активні бойові дії в Дніпропетровській області тривають. Генштаб також спростував чутки про повне звільнення області та наголосив, що наступ Сил оборони триває в регіоні. Згідно з повідомленням, під контроль України повернуто 19 населених пунктів.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначив у своєму звіті, що російські війська не просунулися на півночі Сумської області. За їхніми даними, ЗСУ зірвали наступ ворога на окремих ділянках і перейшли до контратаки.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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