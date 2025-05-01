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Скільки територій України потрапили в окупацію за квітень: у DeepState назвали цифри

Анна Ярославська
1 травня 2025, 08:35
2286
ЗС РФ особливо активно діяли наприкінці березня та на початку квітня.
Скільки територій України потрапили в окупацію за квітень: у DeepState назвали цифри
Найбільше ворог просунувся у смузі двох бригад біля Сухої Балки та Калинового / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Ви дізнаєтеся:

  • Де найбільше просувань в окупантів на фронті
  • Скільки всього українських територій армія РФ захопила за місяць

За квітень 2025 року армія країни-агресора РФ окупувала 175 кв. кілометрів українських територій. Про це йдеться у звіті аналітиків моніторингового каналу Deep State.

За словами експертів, ЗС РФ особливо активно діяли наприкінці березня і на початку квітня. Таким чином, більша частина просувань або відбулися в першій половині квітня, або є результатом тих дій.

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"Якщо дивитися на основні місця просування, то найбільше ворог просунувся в смузі двох бригад біля Сухої Балки та Калинового, це орієнтовно 50 кв. км, або майже третина всіх втрат за місяць", - ідеться в повідомленні.

Також зафіксовано несподіване просування біля Розливу та Константинополя, де окупанти захопили 43 кв. км.

Просування біля Катеринівки становить орієнтовно 30 кв. км.

"Сади біля Надіївки - ще одна проблемна точка, де ворог просунувся на 11 кв. км, а північніше Андріївки росіяни окупували 15 кв. км. Сумарно на п'ять цих ділянок припадає 85% усіх просувань", - зазначили в Deep State.

Дініміка окупації за квітень 2025 року
Дініміка окупації за квітень 2025 року / t.me/DeepStateUA

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські окупаційні війська захопили селище Суха Балка Бахмутського району Донецької області. Про це йдеться у звіті аналітиків проекту DeepState за 30 квітня.

Раніше цього місяця російські війська окупували селище Надеждинка (Надіївка) в Покровському районі Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається складною. Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Крім того, ЗСУ продовжують вести операції на території РФ, зокрема в Курській і Бєлгородській областях.

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що поблизу державного кордону на території Сумської області та на прилеглій території РФ тривають інтенсивні бойові дії. Окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з прикордонних позицій у Курській області та прорватися на територію України.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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