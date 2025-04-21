РФ намагається захопити територію Сумщини: Сирський розповів про наступ РФ

Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з прикордонних позицій у Курській області та прорватися на територію України.

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РФ намагається прорватися на Сумщину та вибити ЗСУ з Курщини / Колаж: Главред, фото: 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ, 21 окрема механізована бригада

Ключові тези Сирського:

На кордоні Сумщини та на суміжній території РФ тривають інтенсивні бої

Росіяни намагаються вибити ЗСУ з прикордонних позицій у Курській області та прорватися в Україну

Сили оборони України зірвали спроби ворога просунутися

Поблизу державного кордону на території Сумської області і на суміжній території РФ тривають інтенсивні бойові дії. Окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з прикордонних позицій у Курській області та прорватися на територію України. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський.

"Виконуючи наказ свого керівництва російські війська намагаються вибити нас з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку", - розповів він. відео дня

Сирський наголосив, що саме цей напрямок став пріоритетним у його поточній роботі. Метою його візиту стало детальне вивчення оперативної обстановки у бригадах, які утримують рубежі оборони. Він також зазначив, що на місцях надає допомогу командирам у плануванні бойових дій, вирішує нагальні проблеми та координує підсилення підрозділів.

Незадовго до Великодня головнокомандувач ЗСУ зустрівся з командирами, начальниками штабів і керівниками родів військ. Під час зустрічей було ухвалено всі необхідні рішення для покращення забезпечення бригад матеріально-технічними засобами, озброєнням і боєприпасами. Також обговорено подальші кроки для нарощування бойових спроможностей, зокрема впровадження новітніх технологій і посилення безпілотної складової у всіх типах бригад.

"Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам за стійкість, хоробрість і професіоналізм, а також усім, хто працює над підвищенням технологічного потенціалу Сил оборони України.

Ситуація в Сумській області - останні новини

Як повідомляв Главред, голова безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук заявив, що Росія не має достатніх сил для одночасного ведення наступу в Харківській, Сумській областях і на сході України. Ключовими напрямками він назвав райони на північ від Лиману та до кордону з Запорізькою областю.

Проте російські війська отримали наказ до 9 травня витіснити ЗСУ з Курської області через Сумщину, але не мають достатніх резервів для масштабного наступу. Аналітик Олексій Гетьман зауважив, що лінія фронту залишається стабільною.

Крім цього, російські війська продовжують просування поблизу кордону Сумської області, однак без суттєвого підкріплення повноцінний наступ на Суми найближчим часом малоймовірний, вважають аналітики ISW. Ворог, ймовірно, намагається створити буферну зону, щоб тиснути на місто і в майбутньому вимагати поступок на переговорах.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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