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Загроза для обласного центру України: Кузан озвучив нові цілі росіян

Маріна Фурман
30 квітня 2025, 17:31
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Російські окупанти хочуть прорватися ближче до Запоріжжя.
армия РФ, карта
Кузан розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Основне:

  • Ворог перекидає сили та техніку на Запорізький напрямок
  • Росіяни хочуть просунутися ближче до Запоріжжя
  • У РФ недостатньо сил, щоб підійти впритул до міста

Попри заяви російських окупантів про нібито готовність до "травневого перемирʼя", кількість ворожих штурмів на фронті лише збільшується. Зокрема, загарбники намагаються прориватися по Запорізькій області, щоб підійти ближче до обласного центру. Про це заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу.

Він повідомив, що противник перекидає сили та засоби на Запорізький напрямок.

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"На прикладі Херсону ми можемо побачити тактику росіян на фронт. Щойно вони наближаються до будь-якого обласного центру, якого не зможуть оточити, обирають тактику знелюднення. Росіяни хаотично обстрілюють цивільні об'єкти: будинки, автівки тощо"– розповів голова Українського центру безпеки та співпраці.

Кузан пояснив, що росіяни використовують такий підхід, щоб чинити тиск на місцеве населення, сподіваючись, що ті, своєю чергою, почнуть тиснути на українську владу. Наймовірніше противник продовжить застосовувати цю тактику терору надалі.

"Будуть удари балістикою, дронами. Чим росіяни зможуть досягнути до міста – тим і битимуть. До цього треба поставитися з розумінням – війна триває. Не можна нехтувати сигналами тривоги. Але щоб впритул підійти до міста (Запоріжжя - ред.) і розстрілювати квартал за кварталом, у росіян немає сил", – підкреслив Кузан.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця заявили, що підрозділи армії країни-агресора РФ намагалися штурмувати позиції Сил оборони України на кількох напрямках фронту, однак зазнали невдачі.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що попри гучні заяви окупантів про нібито готовність до припинення вогню на травневі свята, російські окупаційні війська значно активізували бойові дії, зосередивши головні зусилля на Покровському напрямку для подальшого виходу до адмінкордонів Дніпропетровщини.

Крім того, російські окупаційні війська захопили селище Суха Балка Бахмутського району Донецької області. Також, за даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Константинополя, Дачного і в Торецьку.

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Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

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війна в Україні новини Запоріжжя лінія фронту Сергій Кузан
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