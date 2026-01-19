Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Російські війська активізувались по всій лінії державного кордону та посилюють застосування авіації для ударів по прикордонню, вказали в ЗСУ.

Росіяни активізували бойові дії по всій лінії держкордону / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Росіяни активізували бойові дії по всій лінії держкордону

Ворог намагається знайти слабке місце в українській лінії оборони

Є спроби росіян перетнути кордон та продовжити розвивати наступ

Російські війська посилили активність уздовж державного кордону в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил, намагаючись виявити вразливі ділянки української оборони при цьому збільшуючи інтенсивність авіаударів. Про це повідомив начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов в ефірі телеканалу "Суспільне".

Найбільш напруженою залишається ситуація на Лиманському та Куп’янському напрямках, а також у районі Вовчанська та навколишніх населених пунктів.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

"Якщо брати усю зону нашої відповідальності, росіяни активно намагаються промацувати кордон по всій його довжині. Є спроби шукати слабкі місця в українській обороні вздовж кордону як на Сумщині, так і Харківщині. Є також спроби його переходити на деяких напрямках, які раніше не були настільки активними", - наголосив Трегубов.

Як приклад, активність ворога фіксується в районі Дегтярного, де українська територія виступає вглиб російських позицій, а також у Великобурлуцькому районі, куди противник намагається просуватися.

Трегубов зазначив, що російські війська підтримують постійний, хоч і не надто масштабний, тиск уздовж усієї лінії української оборони, активно застосовуючи різні дистанційні засоби ураження.

Він додав, що ворог систематично завдає ударів по Харкову та прикордонних населених пунктах, зокрема керованими авіабомбами, при цьому на кожному напрямку фіксується приблизно по десять влучань.

Якою буде війна в 2026 році - думка експерта

Як раніше повідомляв Главред, у 2026 році Україні слід бути готовою до подальших наступальних дій з боку російських військ. Про це повідомив керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук в ефірі "Українського Радіо".

За його словами, аналіз грудневих нарад у російському військовому керівництві минулого року, а також публічних заяв президента РФ Володимира Путіна вказує на відсутність намірів Москви рухатися до мирного врегулювання.

"Путін дає настанову продовжувати війну в наступному році. Мови про зупинку бойових дій немає. Лише декілька разів у заявах з’являється мова про капітуляцію України. Якщо завдання так званої "СВО" буде досягнуто політико-дипломатичним шляхом, тобто Україна капітулює, це буде "приємним бонусом" до воєнної кампанії", – зазначив експерт.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська не можуть закріпитись в межах міста Гуляйполе Запорізької області, тому намагаються ізолювати населений пункт через інтенсивні штурмові дії, потужні авіаційні удари та суцільне мінування місцевості, зокрема з використанням безпілотників. Наразі Гуляйполе фактично перебуває у так званій "сірій зоні", повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Покровський напрямок залишається однією з найнапруженіших ділянок фронту. Противник продовжує стягувати резерви та намагається знайти можливості для прориву української оборони, зазначив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський.

Водночас російська армія має певні територіальні просування на Донеччині. За даними аналітичного проєкту DeepState, оприлюдненими 19 січня разом з оновленими картами, ворог просунувся в межах Покровська Донецької області, а також поблизу Сіверська і Костянтинівки.

Про джерело: Угруповання об'єднаних сил (УОС) Угруповання об'єднаних сил (УОС) — структурний підрозділ в складі Збройних сил України, створене 20 жовтня 2025 року. Угруповання відповідає за Харківську область та прилеглі території. Корпуси, зосереджені на даному напрямку, були підпорядковувані УОС, повідомляє Вікіпедія. Командування УОС майже у повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий, який перед цим керував ОСУВ "Хортиця" (пізніше переформатоване у ОСУВ "Дніпро"). Начальником управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил став Віктор Трегубов. Угруповання УОС продовжили оборону, зокрема, на Купʼянському напрямку

