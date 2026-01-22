"Пастка замкнулася": в одному з міст ЗСУ готують фінальний етап зачистки

Ворог намагається відновити свої позиції, але українські сили організовано стримують його спроби.

Українські війська продовжують зачистку Куп’янська / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські війська продовжують зачистку Куп’янська

Ворог зосереджений у центральному кварталі багатоповерхівок

У Вовчанську росіяни закріплюються на півночі міста

В Куп’янську українські захисники продовжують зачистку міста від російських окупантів. Більшість ворога зараз зосереджена в одному кварталі багатоповерхівок.

Як повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов в Telegram:

"Більша частина ворога зосереджена в центрі міста в одному кварталі багатоповерхівок. Тому зараз ідеться про те, щоб завершити зачистку цього кварталу і, бажано, без жертв з боку українських воїнів".

Спроби окупантів залишаються безуспішними

Він додав, що всі спроби росіян поліпшити своє становище та відновити сухопутне сполучення з містом наразі не приносять результату. Тиск на схід від Куп’янська також не дає окупантам бажаного ефекту.

"Це означає, що ці люди (росіяни в Куп’янську – ред.) не отримують поповнення", – наголосив Трегубов.

Плани ворога в регіоні

За його словами, план росіян у Сумській та Харківській областях полягає у створенні "зони контролю" вздовж кордону. На Лиманському напрямку ворог прагне взяти під контроль Лиман і рухатися до Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Водночас у Вовчанську окупанти закріплюються в північній частині міста, але просунутися на південь їм поки що не вдається.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Чи здатен ворог вести наступальні дії на фронті - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінює, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За його словами, нині головне завдання Збройних сил України — максимально виснажити противника.

"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати. Зараз вона намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати спроможність наступати, але в цілому програє війну в Україні", — зазначив Коваленко.

Він додає, що Росія більше не здатна вести масштабні війни і її можливості значно обмежені.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Запорізькій області армія РФ окупувала село Рибне. Крім того, ворог просунувся в районі села Солодке, що розташоване південніше Рибного в Запорізькій області.

Крім того, у місті Сіверськ, що у Донецькій області, окупаційна армія країни-агресорки Росії потрапила в пастку. Про це в етері Київ24 розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

Також російські окупаційні війська планують створити "зону контролю" вздовж кордону в Харківській та Сумській областях, заглиблену на 5 і більше кілометрів.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

